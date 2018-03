Lēkmjveida sāpes sirds apvidū jeb stenokardija: speciālisti par būtisko

Sāpes sirdī – šī sajūta var būt ļoti biedējoša un piemeklēt ikvienu no mums. Iemesli šādām sāpēm var būt dažādi. Kā atpazīt bīstamās situācijas un kā savlaicīgi parūpēties par savu veselību, lai no sirds sāpēm izvairītos? Kas ir stenokardija un kā to ārstēt? Par šiem būtiskajiem sirds veselības jautājumiem konsultē Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra kardiologs Andris Skride un "Benu" aptiekas vadītāja, farmaceite Baiba Duncīte.

Kā saprast, vai tā ir – sirdslēkme?

Andris Skride skaidro – sirds atrodas aiz krūškaula starp labo un kreiso plaušu, un tikai sirds galotne raugās uz leju kreisajā pusē. Tātad, ja sirds sāp, tā sāp, spiež un žņaudz krūtīs tieši vidū, un parasti tas notiek, ja ir slodze. Mediķi šīs sāpes sauc par stenokardiju. Tās visbiežāk var izstaroties uz kreiso roku vai uz apakšžokli. Būtiskas lietas, kas jāzina ikvienam: Stenokardijas lēkme parasti ilgst 5 – 15 minūtes pie slodzes un apstājoties, apsēžoties pāriet. Šādos gadījumos steidzami jāpierakstās pie ģimenes ārsta vai kardiologa.

Ja krūtīs žņaudz ilgāk par 20 minūtēm, tas varētu būt sirds muskuļa infarkts – kādas sirds daļas audi sāk atmirt un obligāti jāsauc ātrā palīdzība.

Nitroglicerīns paplašina sirds asinsvadus, un tā ir arī svarīga pazīme: ja sirdslēkme pāriet no nitroglicerīna, visticamāk, tā varētu būt stenokardija.

Ja žņaudzošā sirdslēkme sākas miera stāvoklī un turpinās ilgāk par 15 – 20 minūtēm, turklāt zem mēles paliktais nitroglicerīns nepalīdz, jāizsauc ātrā palīdzība. Tas faktiski ir jau pirmsinfarkta stāvoklis.

Ja cilvēks ātri iet un viņam sāk durt sirdī kā ar īlenu, visticamāk, tā nav stenokardija. Jāatceras, ka durošas, īslaicīgas sāpes, kas pāriet pēc minūtes, divām, nebūs stenokardija. Tomēr arī tad ārstam ir jāparādās, lai viņš izvērtē situāciju.

