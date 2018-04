Lolita Neimane atspēko populārākos mītus par uzturu

Informācijas, kas saistīta ar veselīgu uzturu, mūsdienās ir patiešām daudz. Gadās, ka pārliecība, kam nešaubīgi ticam, izrādās māns. Par to, kādi ir ar uzturu saistītie populārākie mīti, raidījumā "Starp mums runājot" stāsta dietoloģe Lolota Neimane.

Jautāta par to, vai kā cilvēks, nevis dietologs, Neimane atbalsta diētas, viņa atteic: "Nu diēta jau būtībā ir ļoti plašs jēdziens, tas ir kopumā dzīvesveids." Dietoloģe saviem pacientiem atļaujot ēst pilnīgi visu, paskaidrojot, cik vērtīgi ir konkrētie produkti. Pacientu vidū viņai esot arī cilvēki, kas nevar dzīvot bez saldumiem. "Tad es mēģinu šādā veidā – iedomājieties, ka tajā brīdī, kad jūs apēdat cukuru, uzreiz izdalās insulīns. Insulīns samazina cukura līmeni asinīs, un organisms saka: "Es gribu ēst"."

Neimane norāda, ka viņas pacienti bieži to arī novērojot – neilgi pēc tam, kad apēsts kaut kas salds, palielinās apetīte. Cilvēks vēlas apēst kaut ko sāļu, bet tad atkal kaut ko saldu. Speciāliste norāda, ja cilvēkam svars ir, piemēram, 100 kilogramu un cilvēks vēlas to palielināt, apetīti var audzēt, izmantojot cukuru.

"Būtībā tā ir tāda ļoti interesanta spēle," teic Neimane, skaidrojot, ka produktu sadalīšana atļautajos, aizliegtajos un mēreni aizliegtajos ilgtermiņā nebūs efektīva. "Tu visu laiku esi piesiets pie tā, ka tev ir kaut kas tāds, ko tu vispār nevari."

Pie biežākajiem mītiem, kas saistīti ar uzturu un kam cilvēki tic, dietoloģe min, ka ļaudis bieži domā – kartupeļi ar gaļu ir ļoti kaitīga kombinācija. Viņa norāda, ka cilvēki nereti arī satraucas par to, ka pākšaugos ir ne tikai olbaltumvielas, bet arī ogļhidrāti: "Mēs taču nepārtiekam no tūbiņām. Mēs ēdam kombinētu ēdienu, gan olbaltumvielas, gan ogļhidrātus. Līdz ar to kartupelis ar gaļu, manuprāt, ir brīnišķīga kombinācija, bet vajag klāt kaudzi ar salātiem."

Neimane arī norāda, ka uzskats – pēc pulksten 18 nedrīkst ēst, – ir mīts. "Tad, protams, šīs pēdējā laika pārspīlētās bailes no glutēna, no laktozes un tad PH diētas… Nu viss tas, protams, nāk, pilnīgi veļas pāri, un cilvēki ļoti ietekmējās no tā, bet uztura zinātnē tieši tāpat ir jārunā par kritisko domāšanu," uzsver speciāliste, piebilstot, ka, lai arī tas var šķist garlaicīgi, ir jāiedziļinās pētījumos, kas saistīti ar uzturu.