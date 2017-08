Matrača izvēle, pozas un vingrinājumi. Fizioterapeites praktiskie padomi kvalitatīvākam miegam

Mūsdienu dzīves temps ir ārkārtīgi straujš, darbu un stresa pilns. Nereti kādā dzīves periodā katram cilvēkam miegs ir bijis traucēts. Tas nozīmē, ka ir bijušas grūtības doties pie miera, miegs ir saraustīts un lielākoties kvalitatīva miega ir par maz. Miegs ir obligāts priekšnoteikums, lai cilvēka organisms atjaunotos. Tas nozīmē, ka iekšējā orgānu un nervu sistēma atpūšas un tiek atjaunota. Ja miega traucējumi ir ilgstoši, tas sākotnēji var novest pie noguruma un darba spēju samazināšanās, bet ilgstošā laika periodā – pie nopietnām saslimšanām. Lai no tā izvairītos, fizioterapeite un "Izvingro" dibinātāja Anete Riekstiņa piedāvā pāris padomus no savas pūra lādes.

Riekstiņa stāsta, ka lielākajai daļai cilvēku vidēji ir nepieciešamas septiņas līdz deviņas stundas miega diennaktī, lai organisms pilnvērtīgi atjaunotos. Būtu vēlams iet gulēt apmēram vienā un tajā pašā laikā katru dienu, ideālā variantā ap pulksten 22, bet ne vēlāk par pusnakti. Ne velti dabā ir iekārtoti dienas un nakts ritmi – augu un dzīvnieku pasaulē šajā jomā haoss nevalda, skaidro fizioterapeite.

Matrača un spilvena izvēle

Matracim ir liela loma miega kvalitātē. Tam ideālā gadījumā ir jābūt stingram un drīzāk cietam, jo tam jākalpo par muguras atbalstu. Izvēloties to, vislabāk ir, ja matracī ir iespēja iegulties un to izmēģināt. Ja matracis ir izgulēts vai pārāk mīksts, tad muskuļu un mugurkaula saišu sistēma nevar pilnvērtīgi atslābināties un matracis būtu jāmaina, skaidro fizioterapeite. "Atcerēsimies to, ka būtu jāuzdod pašiem sev jautājums – vai matracis, uz kura guļu, man ir ērts? Ja atbilde ir "jā" un miegs un pašsajūta ir laba, tad diez vai matracis būtu jāmaina."

Līdzīgi ir arī ar spilveniem. Tam jābūt ne par augstu, ne zemu. "Guļot uz sāna, būtu vēlams, lai tiek saglabāta kakla daļā mugurkaula horizontālā, dabiskā līnija. Kakla daļa ir jutīga, jo nereti tiek "nogulēta", papildus tam, ka muskuļi jau ikdienā ir saspringti," skaidro speciāliste.