Melanoma tuvplānā: riska faktori, pašpārbaudes veikšana un ārstēšana

Melanoma ir viena no bīstamākajām un agresīvākajām vēža formām. To nereti atklāj novēloti, padarot ārstēšanu apgrūtinātu, neiedomājami dārgu vai pat neiespējamu. Tāpēc speciālisti iesaka pievērst uzmanību izmaiņām uz ādas un iepriekš neredzētiem veidojumiem un dzimumzīmēm. Tās, kā arī dermatologa apmeklējums var palīdzēt atklāt slimību laikus, ievērojami uzlabojot iespējas to uzveikt.