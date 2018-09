Melanomas paciente izcīna iespēju saņemt zāles vēža uzveikšanai

"Es tāda iztukšota jūtos. Vajadzētu priecāties, bet esmu nogurusi," pēc ziņu par nepieciešamo zāļu kompensēšanu no valsts puses, sacīja melanomas paciente Tatjana Bičika. Jau vairākus gadus, lai saņemtu nepieciešamo ārstēšanu, viņa ne tikai regulāri vērsās pie līdzcilvēkiem, lūdzot finansiālu palīdzību, bet arī neatlaidīgi cīnījās par vajadzīgo zāļu iekļaušanu kompensējamo medikamentu sarakstā.

Nacionālais Veselības dienests (NVD) portālam "Delfi" apstiprināja, ka no šī gada 12. septembra Kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļautas zāles arī otrai melanomas bez BRAF gēna mutācijas pacientu grupai. Savukārt zāles melanomai ar pierādītu BRAF gēna mutāciju zāļu iegādes kompensācijas sistēmas ietvaros pacientiem jau ir pieejamas.

Bičika jau vairākus gadus slimo ar metastātisku melanomu. Pēc vairākām operācijām un medikamentu lietošanas, kas nenesa gaidīto rezultātu un nelika slimībai atkāpties, viņai parādījās cerību stariņš – jauni medikamenti. Tie gan izrādījās dārgi – gadu ilgam ārstniecības kursam vajadzēja aptuveni 109 000 eiro. Tā kā medikamentus valsts nekompensēja, sieviete vērsās pie līdzcilvēkiem pēc palīdzības un pat uzņēmās kredītsaistības, lai varētu ārstēties. Zāles izrādījās efektīvas, un slimība sāka atkāpties, bet ārstēšana ieilga. Tā nu vairākus gadus Bičika regulāri vērsās pie līdzcilvēkiem, lūdzot palīdzību.

Paralēli ārstēšanai, Tatjana Bičika turpināja strādāt, pieskatīt mazmeitu un būt ļoti aktīva. Viena no viņas nodarbēm bija cīņa par inovatīvo medikamentu iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā. Viņa ne tikai rakstīja iesniegumus un tikās ar dažādām amatpersonām, bet arī uzsāka parakstu vākšanu sava mērķa sasniegšanai. "Turpinu cīnīties par inovatīvo zāļu iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā, bet pagaidām mēs, onkoloģijas pacienti, netiekam saklausīti," pērnā gada decembrī sacīja Tatjana Bičika.

Tagad viņa ir sadzirdēta un atklāj, ka ir ļoti priecīga par izmaiņām. Tuvākajā laikā viņai jāsaņem jauns atzinums no speciālistiem, lai varētu saņemt kompensētos medikamentus. Melanomas pacientei tā būs patīkama pārmaiņa, jo medikamentus būs iespējams saņemt tādā apmērā, kā tos nozīmējis ārsts, nevis tik daudz, cik viņa var atļauties konkrētajā brīdī. Tas nozīmē, ka viņa nevarēja saņemt terapiju nepieciešamajā apmērā. Tomēr, arī saņemot mazāku zāļu daudzumu, slimība bija nobremzēta.

Par spīti labajām ziņām Tatjana Bičika atklāj, ka jūtas nogurusi un iztukšota. Pēdējos gados ir ieguldīts ļoti liels enerģijas un spēka daudzums, lai cīnītos par zāļu pieejamību. Jāpiebilst, ka šīs zāles nepieciešamas arī citiem pacientiem, kam ir ļaundabīga melanoma ar negatīvu BRAF gēna mutāciju. Tās nepieciešamas arī Inesei Ņikiforovai, kas uzsāka ziedojumu vākšanu zāļu iegādei. Aptuveni mēneša laikā līdzcilvēki viņai saziedoja vairāk nekā 9000 eiro no 95 000, kas nepieciešami, lai varētu ārstēties veselu gadu. Vairāk par viņas situāciju ir iespējams uzzināt šajā rakstā.

Fonda "Ziedot.lv" komunikācijas vadītāja Ilze Ošāne norāda, ka Inesei pašlaik ir saziedoti vairāk nekā 9400 eiro, no kuriem iztērēts 4039,71 eiro. Ziedotāji, kas ziedojuši Inesei un nevēlas, lai viņu līdzekļus izmantotu citu onkoloģisko pacientu ārstēšanai, gadījumā, ja arī Inesei Ņikiforovai būs pieejami apmaksāti medikamenti, varēs ziedoto un neizlietotos summu atgūt. "Kamēr mums nav no Ineses ziņa par to, ka NVD viņai apstiprinājis 100 procentu zāļu kompensāciju, tad mēs neesam apturējuši ziedojumu piesaisti," norāda Ošāne.

"Ārstu konsilijs novērtēs katra pacienta atbilstību terapijai ar minēto medikamentu. Pacientu skaits medikamenta saņemšanai nav ierobežots, tas būs pieejams visiem pacientiem, kuriem tas nepieciešams," zāļu kompensēšanas mehānismu skaidro NVD pārstāve Agnese Jasenoviča. Viņa piebilst, ka šogad Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauti medikamenti arī citu onkoloģisko slimību ārstēšanai, piemēram, gastroenteropātiskiem audzējiem, plaušu audzējam, zarnu audzējam, prostatas audzējam, krūts vēzim, olnīcu audzējam un limfoleikozēm.

Melanomas pacientiem zāles tiks kompensētas 100 procentu apmērā. Pacienta līdzmaksājums ir 0,71 eiro par zāļu recepti, norāda Jasenoviča.