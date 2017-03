Miega traucējumus izraisa stress un liekais svars. Ko darīt, lai izgulētos

Piektdien, 17. martā, atzīmē Pasaules miega dienu, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dažādiem miega traucējumiem. Kā skaidro ārsts un Rīgas Stradiņa universitātes Miga laboratorijas vadītājs Juris Svaža, miega traucējumi mūsdienās ir ļoti aktuāla problēma, jo no tiem cieš no 10 līdz 20 procenti cilvēku. Bezmiegs un slikta miega kvalitāte būtiski ietekmē gan viņu emocionālo labsajūtu, gan fizisko veselību.

Svaža norāda, ka pastāv divu veidu miega traucējumi – viens no tiem ir miega apnoja jeb elpošanas traucējumi miegā, bet otrs ir bezmiegs, kas saistīts ar personas emocionālo un psihisko stāvokli. No miega traucējumiem biežāk cieš cilvēki pusmūžā. Apnojas galvenais cēlonis ir liekais svars, bet bezmiegu izraisa stress. Par to, ko darīt, bet ko ne, lai atbrīvotos no liekā svara, lasi šeit.

Ja bezmiegu izraisa emocionāli pārdzīvojumi, no tā atbrīvoties var būt ļoti sarežģīti, jo persona var nonākt tādā kā apburtajā lokā. Svaža skaidro, ka cilvēks, kas dienas laikā ir nomākts un cieš no stresa, parasti slikti guļ, bet neizgulēšanās veicina jaunus satraukumus. Galu galā cilvēks došanos gulēt jau gaida ar bailēm, ka atkal neizdosies iemigt un nākamajā dienā viņš jutīsies un izskatīsies slikti, būs noguris un satraucies.

Lai arī iemigšana patiešām daudziem var šķist kā neizpildāms uzdevums, ir svarīgi apzināties miega nozīmi veselības uzturēšanai, kā arī parūpēties par to, lai izgulēties būtu iespējams katru nakti.