Mikrobu un baktēriju paradīze – telefons. Tā tīrība palīdzēs veselībai un skaistumam

Telefons ir lieta, ko lielākā daļa cilvēku nēsā sev līdzi un lieto teju nepārtraukti un visās vietās – darbā, pie galda, gaidot rindā pie ārsta. Vai tu zināji, ka tā ir viena no netīrākajām lietām, kam cilvēki ikdienā pieskaras? Jo vairāk mikrobu un baktēriju sakrājas uz ierīces, jo vairāk mikrobu un baktēriju tu nēsā sev līdzi.

Lielākā daļa netīrumu uz tālruņiem nonāk no cilvēku rokām, raksta "Health". Padomā, cik reizes dienā tu paņem rokās savu telefonu. Katru reizi uz tā nonāk arī jauni netīrumi un mikroorganismi. Ņemot vērā, ka telefons līdzi ir praktiski vienmēr, tas nonāk cilvēka rokās arī brīžos, pēc kuriem tu nomazgā rokas. Tā kā telefons mazgāts netiek, netīrumi un mikroorganismi uz tā paliek, sakrājas un vairojas. Arizonas Universitātes pētnieki ir noskaidrojuši, ka uz telefona ir 10 reižu vairāk baktēriju un netīrumu nekā uz tualetes podiem.

Lielākā daļa uz telefona esošo baktēriju tavai veselībai nekaitē, jo tāpat atrodas uz tavām rokām un ķermeņa, tomēr tu visu dienu nepavadi sterilā un veselībai drošā vidē. Tas nozīmē, ka arī uz tava telefona var sakrāties veselībai bīstami mikroorganismi. Ja telefonu izmanto vairāki cilvēki, piemēram, to iedod draugam vai bērnam, tu nodod arī netīrumus un organismus, kas var izraisīt infekcijas un slimības, īpaši, ja ciet no saaukstēšanās vai kāda vīrusa. Ņemot vērā, ka telefonu regulāri liec pie sejas, arī tā var kļūt netīra, veidoties izsitumi un apsārtums.

Ir pāris vienkāršu veidu, kā uzturēt telefonu tīru, parūpējoties gan par savu veselību, gan sejas ādas stāvokli. Viens no tiem ir izvairīšanās no telefona ienešanas tualetē. Noraujot ūdeni, gaisā izplatās dažādi mikroorganismi. Ņemt līdzi telefonu uz labierīcībām ir teju tas pats, kas roku nemazgāšana pēc to apmeklēšanas.

Telefonu vari tīrīt ar mīkstu mikrošķiedras drāniņu, kas palīdzēs atbrīvoties no lielas daļas netīrumu. Labākam rezultātam drāniņu vari iemērkt šķīdumā, kur sajaukts ūdens un spirts attiecībā 3:2. Neaizmirsti, ka drāniņai ir jābūt tikai nedaudz mitrai, nevis slapjai. Izvairies no šķidriem un smidzināmiem tīrīšanas līdzekļiem, jo tie var radīt bojājumus tālrunim. Telefons jātīra pāris reižu mēnesī. Tāpat neaizmirsti arī regulāri mazgāt rokas.