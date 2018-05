Mīti un patiesība par hormonālo kontracepciju

Hormonālā kontracepcija vienmēr ir bijusi tēma, kas radījusi daudz jautājumu un arī atbildes, kas ne vienmēr ir pamatotas un balstītas uz zinātnes un medicīnas attīstību. Bailes, nezināšana un novecojusi informācija nereti sievietēm liek atteikties no viņām optimālas un drošas kontracepcijas metodes – pretapaugļošanās tabletēm.

Nereti paliekam spriedumos, kas, iespējams, bijuši patiesi senos laikos, bet mūsdienās realitāte ir cita. Iespējams, ticam viena cilvēka skaļi izteiktiem pieņēmumiem, neņemot vērā simtu pieredzi. Kur radušies mīti par hormonālo kontracepciju un, cik tiem taisnības?

Jautājumu un atbilžu portāls "Tikaisievietem.lv" sadarbībā ar Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju piedāvā iepazīties ar izplatītākajiem mītiem un patiesībām par hormonālo kontracepciju.

Liekais svars

Precīzi un individuāli piemeklēti hormonālie kontracepcijas līdzekļi svaru neietekmē. Vecās paaudzes kombinētās hormonālās pretapaugļošanās tabletes ar lielu estrogēnu saturu dažām sievietēm svaru nedaudz palielināja, taču daudz būtiskāku iespaidu uz svaru atstāj neveselīgi ēšanas ieradumi un fiziskas slodzes trūkums. Precīzi līdzsvaroti hormoni kopā ar fiziskajām aktivitātēm palīdz normalizēt un uzturēt veselīgu ķermeņa svaru.

Vēzis

Hormoni paši par sevi neizraisa vēzi. Daži pretapaugļošanās tabletēs izmantotie hormonu līdzekļi sākotnēji lietoti kā pretvēža zāles. Ir arī pētījumi, ka orālās kontracepcijas līdzekļu lietošana pat par 60 procentiem samazina olnīcu, bet par 50 procentiem endometrija vēža attīstību (Derman 1986.). Cita lieta, ja organismā jau ir hormonatkarīgs audzējs – atbilstošu hormonu ietekmē tas var augt.

Trombi

Šis mīts radies hormonālo kontracepcijas tablešu rītausmā, kad tajās bija daudz lielākas estradiola devas un pētījumos piedalījās arī smēķējošas sievietes. Mūsdienās ir noskaidrots, ka estradiolu saturošu hormonu tablešu ietekme uz smēķējošām un nesmēķējošām sievietēm ievērojami atšķiras.

Modernās kontracepcijas tabletes ir veidotas tā, lai pēc iespējas samazinātu trombozes risku un no preparātu plašā klāsta var izvēlēties pat smēķētājām piemērotus līdzekļus. Tomēr ārsti iesaka sievietēm pārtraukt smēķēšanu – tas pats par sevi ir trombozi veicinošs neveselīgs ieradums.

Pinnes, pastiprināts apmatojums

Mūsdienās pareizi piemeklēta hormonālā kontracepcija neraisa ne pinnes, ne lieko apmatojumu. Tomēr šim mītam ir savs vēsturisks pamats – pirmajos preparātos bija izmantoti progestīni (sintētiskie progesteroni), kam bija ne tikai progesterona īpašības, bet daļai sieviešu varēja darboties arī kā vīriešu dzimumhormoni – androgēni. Tie raisīja pastiprinātu tauku dziedzeru darbību un pinnes, kā arī pastiprinātu apmatojumu.

Šobrīd ir iespēja izvēlēties tādus preparātus, kuros progestīnam tieši piemīt antiandrogēnas īpašības, līdz ar to šīs kontracepcijas tabletes veiksmīgi lieto ne tikai kontraceptīvos nolūkos, bet arī pinņu un hirsūtisma (liekā apmatojuma) ārstēšanai.

Libido

Libido jeb dzimumtieksme veidojas no daudziem sociāliem, psiholoģiskiem un fiziskiem faktoriem. Kontracepcijas līdzekļa ietekme uz dzimumtieksmi bieži tiek pārspīlēta un, piemēram, uz tabletēm to vieglāk novelt. Tomēr par šo aspektu jārunā ar savu ginekologu – no plašā kontracepcijas līdzekļu klāsta varbūt var izvēlēties vēl piemērotāku preparātu.

Auglība

Kontracepcijas tablešu lietošana nemazina auglību. Gluži otrādi – reizēm pretapaugļošanās tabletes izmanto neauglības ārstēšanai – dažus ciklus ļaujot organismam atpūsties no ovulācijas, pēc tablešu lietošanas auglība var būt augstāka nekā līdz šim.

Šis mīts, iespējams, radies tādēļ, ka auglība ar gadiem mazinās dabiskā ceļā - sievietēm, kas vecākas par 30 – 40 gadiem, grūtniecības iestāšanās iespējas ir mazākas.

Organisma "attīrīšana" no hormoniem

Visticamāk, ka šāda ieteikuma mērķis savā laikā bija drošības dēļ dot iespēju organismam "attīrīties" no hormoniem. Pirms vairākiem gadu desmitiem, kad sievietes lietoja augstas devas kontracepcijas līdzekļus, pēc to pārtraukšanas sievietei ilgāku laiku bija jāgaida, kamēr atjaunojas dabiskais menstruālais cikls. Tāpēc popularitāti ieguva viedoklis par vēlamu pārtraukumu, kura laikā sākās dabiskas menstruācijas un radās pārliecība, ka viss ir vislabākajā kārtībā.

Mūsdienās šādu pieeju var izskaidrot vienīgi ar psiholoģisko drošību. Ja vien nav kādi specifiski medicīniski iemesli, kontracepcijas tabletes var lietot tik ilgi, cik nepieciešams bez pārtraukuma (līdz pat menopauzei).

Blaknes

Kā ikvienam medikamentam, arī kontracepcijas tabletēm var būt blakusparādības. Par to detalizēti ir aprakstīts zāļu lietošanas instrukcijā. Tomēr, pēc ārstu pieredzes zināms, ka tad, ja sieviete neko nezina par iespējamām blaknēm, tās novēro ārkārtīgi reti. Tiklīdz rūpīgi tiek izlasīts lietošanas instrukcijā minētais ļoti detalizētais blakņu saraksts, līdzīgi kā medicīnas institūta pirmkursniekiem, novērojams gandrīz viss.

Vienlaikus savā ķermenī ir jāieklausās un veselības problēmas nevajag ignorēt. Ja kontracepcijas tablešu lietošanas laikā parādās kādi traucējoši simptomi, noteikti par tiem jārunā ar savu ginekologu vai ģimenes ārstu.

Augļa pataloģijas

Iedzimtu pataloģiju iemesli var būt ļoti dažādi, taču kontracepcijas tablešu ietekme nav pierādīta un ir maz ticama. Daudz bīstamāka ir smēķēšana – zinātnieki jau sen pierādījuši, ka nikotīns ir specifiskais cilvēka olšūnu mutagēns. Liela loma ir arī sievietes vecumam pirmās grūtniecības laikā, kā arī slimībām, kas pārslimotas, gaidot bērniņu. Grūtniecēm īpaši bīstamas ir dažādas vīrusu saslimšanas, piemēram, gripa, masaliņas u.c. Ietekme uz gaidāmo bērniņu ir arī radiācijai, piesārņojumam, pārlieku saceptam un kūpinātam ēdienam, lauksaimniecības un sadzīves ķīmijai.

Kaitīgums sievietēm pēc 35

Sievietes, kas vecākas par 35 gadiem un dienā izsmēķē vairāk par 20 cigaretēm, ir pakļautas augstākam miokarda infarkta, insulta un trombu riskam. Šā iemesla dēļ viņām nav ieteicams lietot kontraceptīvās tabletes, kas satur estrogēnus. Tomēr galvenais riska faktors nav kontracepcija, bet smēķēšana, tāpēc svarīgāk ir atmest smēķēšanu, nevis drošu kontracepcijas metodi.

Jebkurā gadījumā katra sieviete ir individuāla un ginekologs ieteiks viņai un viņas vecumam piemērotus izsargāšanās veidus. Pretapaugļošanās tabletes arī sievietēm pēc 35 gadu vecuma var tikt ieteiktas ne tikai kontraceptīviem mērķiem, bet arī veselības, skaistuma un labsajūtas sakārtošanai.

Pusaudzes

Nevēlamas grūtniecības negatīvā ietekme uz pusaudzes organismu ir daudz lielāka, nekā kontracepcijas tablešu lietošanai. Būtu lieliski, ja pusaudži atturētos no agrīnām un gadījuma rakstura seksuālajām attiecībām, tomēr, ja ir uzsāktas regulāras seksuālās attiecības, ir iespējams piemeklēt kontraceptīvās tabletes, kas piemērotas arī ļoti jaunām sievietēm un nodrošina drošu aizsardzību no nevēlamas grūtniecības.

Katru dienu vienā un tai pašā laikā

Kontracepcijas tablešu lietošana ir atkarīga no tablešu veida. Piemēram, minipilles, kas satur ļoti mazas progesterona devas, ir svarīgi lietot vienā un tajā pašā laikā, salīdzinot ar kombinētām kontracepcijas tabletēm. Neprecīza tablešu lietošana var samazināt to pretapaugļošanās efektu. Tablešu lietošana vienā un tai pašā laikā, piemēram, no rīta tūlīt pēc piecelšanās vai vakaros pirms gulētiešanas, samazina aizmirstās tabletes riskus.

Kombinētās kontracepcijas tabletēm efektivitāte nezudīs pat 24 stundas nokavējot ierasto lietošanas brīdi, bet nevajadzētu kavēt tabletes iedzeršanu vairāk nekā 12 stundas.

Minipillēm, ja tablete aizmirsta iedzert ilgāk nekā 12 stundas, tā jāiedzer, tiklīdz par to atceras. Tablešu lietošana jāturpina lietot ierastajā laikā, pat, ja, iedzerot nokavēto tableti, tajā pašā dienā jāiedzer pēc kārtas nākamā tablete. Neraugoties uz to, ka tablete iedzerta, nākamās septiņas dienas jāatturas no seksa vai jālieto kāda papildu izsargāšanās metode, piemēram, prezervatīvs.