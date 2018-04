Neapjaust atrašanos uz depresijas sliekšņa: septiņas pazīmes, kas par to liecina

Nespēja piecelties no gultas, bezjēdzības sajūta un zems pašvērtējums – tās ir dažas no depresijas pazīmēm, par kurām zina daudzi. Tomēr netrūkst cilvēku, kas atrodas uz depresijas sliekšņa, par to pat nenojaušot. Ikdienas skrējienā ne vienmēr izdodas notvert to mirkli, kad visa ir par daudz, tāpēc ir vērts pievērst uzmanību ne tikai sajūtām, bet arī savai uzvedībai un citām pazīmēm, kas var liecināt par pastāvīgu nomāktību un depresijas tuvošanos.