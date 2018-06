Negausīgas rīšanas valgos. Kas ir atkarība no ēdiena un kā to uzveikt

Atkarība no ēdiena varētu šķist teju izdomāta problēma, jo neviens cilvēks taču nevar izdzīvot bez pārtikas, tomēr tā nebūt nav. Nepieciešamība paēst un atkarība no ēdiena nebūt nav viens un tas pats. Tā ir tāda pati atkarība kā citas – cilvēks nevar apstāties ēst pat tad, ja ir pārēdies. Uzveikt šo problēmu ir iespējams, pievēršot uzmanību ne tikai ēšanas paradumiem, bet arī psiholoģiskajam stāvoklim.

Dzīvot ar šo atkarību ir ļoti grūti, jo tā bieži ir saistīta arī ar citām problēmām. Piemēram, Jurita skolā bija apaļa teicamniece, ko apcēla un apsaukāja. Tieši ar šiem notikumiem viņa skaidroja savu atkarību. Viņa ēd, nevis izsalkuma dēļ, bet gan tāpēc, ka cer – ēdiens palīdzēs mazināt emocionālo spriedzi.

"Ikdienā tas nozīmē, ka bieži vien no veikala iznākšu nevis ar vienu mazu saldējuma paciņu, bet eklēru, medus kūkas un vēl cepumu kasti, lai to apēstu nevis dažu dienu laikā, bet uzreiz pēc atnākšanas mājās. Stresa brīdī, lai to nomāktu, visas iekšas kliedz – tev vajag uzēst, kūka ir garšīga, tā tev liks justies labāk. Ar prātu saproti, ka nevajag, ka nebūs labi, ka pēc tam būs vainas un pretīguma apziņa, bet tu jau liec pirmo karoti iekšā mutē, nevari apstāties, kamēr neesi pilns, pārēdies, pretīgs sev, bet nomierinājies," stāsta Jurita.

Vairāk par viņas pieredzi cīņā ar atkarību no ēdiena tu vari uzzināt šajā rakstā.

Uztura atkarību speciāliste Irisa Oganesjana ir norādījusi, ka diēta nebūs risinājums, cīnoties ar šo atkarību. Ir jāstrādā ar savām emocijām, nevis izskatu: "Ja ieskatīsimies sevī dziļi un atklāti, tad uztura atkarības patiesais iemesls slēpjas nespējā sevi mīlēt un pieņemt, cienīt un dzirdēt savu iekšējo pasauli (un vēl ir jāsaprot, ko vispār nozīmē sevis mīlēšana pa īstam). Tātad ēšanas atkarība ir cieši saistīta ar psiholoģiskajiem faktoriem."