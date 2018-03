Nesasniegt rezultātu un nodarīt sev pāri: seši mīti par tievēšanu

Sākoties pavasarim, arvien vairāk cilvēku pievēršas jautājumam par to, kā atbrīvoties no ziemas laikā uzkrātajiem kilogramiem. Protams, daudz veselīgāk būtu sekot līdzi savam uzturam un fiziskajai formai visa gada garumā. Tomēr, ja šoziem tas nav izdevies, pirms ķeries pie kārtējās diētas vai nebeidzamiem treniņiem sporta zālē, atceries, ka pastāv daudz greizu pieņēmumu, kam tic daudzi, bet kas patiesībā var kavēt mērķu sasniegšanu un pat nodarīt tev pāri.

Tāpat ņem vērā, ka ne visiem cilvēkiem ir nepieciešams notievēt. Jā, liekais svars ir ļoti izplatīta problēma mūsdienās, kas negatīvi ietekmē veselību, tomēr tas neskar pilnīgi visus. Pirms ķeries klāt notievēšanas mēģinājumiem, noskaidro, kāds ir tavs ķermeņa masas indekss, kā arī vai tas vispār ir nepieciešams. Par to, kā saprast, kad liekie kilogrami ir kaitīgi un no tiem nepieciešams atbrīvoties, tu vari uzzināt šeit.

Ja tomēr esi nolēmusi atbrīvoties no kāda kilograma, dari to apdomīgi un neļaujies visādiem māņiem, kas var nodarīt tev pāri. Iedvesmojoties no "Huffingtonpost", "Healthline" un "Health", piedāvājam iepazīties ar sešiem mītiem, kas saistīti ar tievēšanu un kam ticēt noteikti nevajadzētu.