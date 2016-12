Netiec vaļā no stresa? 10 ieteikumi, kā to izdarīt minūtes laikā

Stress mūsdienās ir teju neizbēgams. Ar to saskaras gandrīz ikviens. Atbrīvošanās no tā un nomierināšanās daļai nesagādā lielas grūtības, bet citiem neizdodas nekādā veidā. Īpaši grūti stresu un satraukumus ir uzveikt, ja trūkst laika un nav brīvu brīžu, lai vienkārši atpūstos un aizmirstu par spriedzi darbā, mājās vai citur.

Stress un satraukumi ietekmē gan personas garīgo, gan fizisko veselību, kā arī izskatu, piemēram, veicinot krunciņu veidošanos. Ja vēlies samazināt stresu un iemācīties sevi nomierināt ļoti īsā laikā, tev noteikti noderēs "Prevention" apkopotie ieteikumi. Satraukuma mazināšana aizņems pavisam īsu laika sprīdi un lieliski noderēs kritiskos brīžos, piemēram, pirms svarīgas tikšanās vai tad, ja noticis kaut kas negaidīts.

Elpošanas tehnikas satraukuma mazināšanai

Ja katru dienu veltīsi dažas minūtes sava laika elpošanas vingrinājumiem, tev būs daudz vienkāršāk atbrīvoties un saglabāt mieru pat vissaspringtākajās situācijas. Izvēlies kādu no trim dažādām elpošanas tehnikām, ko izmēģināt un atkārtot, piemēram, pusdienu pārtraukumā.

Spēka 10

Veic 10 ieelpas un izelpas, sekojot šīm norādēm: veic četras sekundes garu ieelpu, koncentrējoties uz saviem satraukumiem un stresu, pēc tam sešas sekundes izelpo, domās iztēlojoties, ka tajā brīdī atbrīvojies no visām bažām.

Ieelpo labo, izelpo slikto

Ja jūties saspringts, mēģini atcerēties pāris savas dzīves priecīgākos mirkļus. Domājot par prieku un laimi, ko tajos izjuti, veic ieelpu. Kad izelpo, koncentrējies uz atbrīvošanos no negatīvajām emocijām. Apvienojot ieelpu ar pozitīvām emocijām, mainās sirds ritms un uzlabojas garīgais stāvoklis.

15 nomierinošas ieelpas un izelpas

Šī vingrinājuma laikā jāseko līdzi ieelpu un izelpu laikam: katra ieelpa ilgst četras sekundes, bet izelpas garums ir sešas sekundes. Pavisam kopā jāveic 15 ieelpas un izelpas. Pirmo piecu ieelpu laikā koncentrējies uz negatīvo, kas tevi nomāc. Izelpu laikā iedomājies, kā no tā atbrīvojies. Nākamo piecu ieelpu un izelpu laikā centies nedomāt par to, kas notiek tev apkārt, un mēģini koncentrēties tikai uz elpošanu. Pēdējo piecu ieelpu laikā domā par cilvēku, ko mīli – tā var būt otrā pusīte, kāds draugs vai ģimenes loceklis. Izelpu laikā iztēlojies, ka atbrīvojies no visa negatīvā un nomācošā.

Klausies mūziku

Mūzikai piemīt spēks mainīt mūsu organisma darbību, ļaujot nomierināties. Ieslēdz radio, kamēr no rīta gatavojies dienas skrējienam. Klausies klasisko mūziku vai lēnas dziesmas, lai nomierinātos un atbrīvotos no stresa. Ja vēlies vienkārši padarīt savu dienu jaukāku, noklausies kādu īpaši iemīļotu dziesmu. Tādu, kas vienkārši liek justies labāk.

Lūkojies uz košām krāsām

Speciālisti norāda, ka, līdzīgi mūzikas skaņām, lūkošanās uz košām krāsām, maina organisma darbību, samazinot stresa līmeni. Lai justos labāk, turi savā tuvumā kādu košu, dzīvespriecīgu attēlu vai uzģērb kaut ko krāsainu – tas palīdzēs justies labāk, ieskatoties spogulī.

Dodies laukā

Došanās ārpus telpām un svaiga gaisa elpošana palīdz relaksēties un mazināt stresu. Ja ārā ir jauks laiks, vari mēģināt tur ieturēt pusdienas. Dodies vakarā pastaigāties ar suni (vai arī bez tā), sāc regulāri skriet. Tu būsi pārsteigts par to, cik ļoti uzlabosies tava pašsajūta, ja ārā pavadīsi kaut vai nedaudz vairāk laika.

Palīdzēs īsa roku masāža

Kaut vai tikai piecas minūtes ilga, bet roku masāža palīdz samazināt stresa līmeni. To ik pa laikam vari veikt pats, un tas nebūt nav sarežģīti – ar labo roku izmasē kreiso plaukstu un pirkstus, bet pēc tam ar kreiso roku vari izmasēt labo. Jāpiebilst, ka palīdzēs arī ķermeņa, muguras vai kāda cita masāža – pierādīts, ka tā palīdz mazināt depresijas un trauksmes simptomus.

Pavadi laiku kopā ar dzīvniekiem

Laikam, kas pavadīts kopā ar dzīvniekiem, piemīt nomierinošs un terapeitisks efekts. Tas ne tikai liks tev pasmaidīt, bet arī iedarbosies uz tavu organismu, atbrīvojot vienu no laimes hormoniem – oksitocīnu. Ja tev nav mājas mīluļa, tu vienmēr vari doties palīdzēt dzīvnieciņiem kādā no patversmēm vai apciemot draugus, kam mājās ir kāds dzīvnieks.

Dzer augu tējas

Ir ļoti daudz augu tēju, kam piemīt nomierinošs efekts. Tāda ir kumelīšu tēja. Noderēs arī tēja, kuras sastāvā ir baldriāni un apiņi. Ja augu tējas nešķiet vilinošas, izmēģini zaļo tēju. Arī tā var palīdzēt samazināt stresu un atbrīvoties.

Apskauj kādu

Amerikāņu pētnieki veica pētījumu, kurā analizēja stresa samazināšanas paņēmienus, kāpjot uz skatuves un runājot publikas priekšā. Atklājas, ka cilvēkiem, kas pirms uzstāšanās, bija sadevušies rokās un kādu apskāva, bija zemāks asinsspiediens un lēnāka sirdsdarbība nekā personām, kas to nedarīja. Nākamreiz, kad esi satraucies, pamēģini atbrīvoties no stresa ar apskāvienu palīdzību.

Apsēdies šūpuļkrēslā

Izrādās, ka šūpošanās šūpuļkrēslā veicina endorfīnu izdalīšanos, ne vien, uzlabojot garastāvokli, bet arī samazinot sāpes. Ja regulāri ciet no stresa, un nezini, kā no tā atbrīvoties, varbūt ir vērts apsvērt šūpuļkrēsla iegādi. Apsēsties tajā uz pāris minūtēm katru dienu noteikti varēsi, ja vien nebūsi to neslēpis kādā stūrī. Noliec to pretī televizoram vai kādā citā vietā, kur bieži uzturies.

Sēdi ar taisnu muguru

Cilvēki, kas, izpildot pilates, vienmēr saglabā pareizu pozu, ir pārliecinātāki par sevi un mazāk satraucas, secinājuši amerikāņu zinātnieki. Tev nav obligāti jāpilda pilates, lai uzlabotu pašsajūtu. Pietiks, ja katru dienu veltīsi dažas minūtes, lai pārliecinātos, ka sēdi pareizi, un sekosi līdzi savai pozai arī, veicot citas aktivitātes. Pareiza stāja un taisna mugura pie datora palīdzēs uzlabot pašsajūtu.