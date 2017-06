Nevajag samierināties! Kā uzveikt krākšanu saviem spēkiem un kad vērsties pie ārsta

Nenoliedzami krākšana traucē naktsmieru. Gan pašam krācējam, gan visiem citiem, kas guļ ar viņu vienā telpā. Lai arī cilvēki nereti joko par krācējiem, patiesībā nekā smieklīga tajā nav, jo veselam cilvēkam, kura elpceļi funkcionē pilnībā, krākt nevajadzētu. Ja tu vai kāds tavs tuvinieks krāc, necenties ar to samierināties, bet noskaidro, kāpēc tas notiek, un meklē risinājumu.

Viens no biežākajiem krākšanas cēloņiem ir liekais svars. Ja krākšana ir neregulāra un reta, to iespējams uzveikt ar nelielām izmaiņām ikdienā, bet bez ievērības to atstāt nedrīkst nevienā gadījumā. Krākšana liecina par to, ka var attīstīties miega apnoja un ir priekšvēstnesis vairākām citām nopietnām veselības problēmām

Ieteikumi ātrai krākšanas mazināšanai

Ja krākšana ir neregulāra un būtiski neietekmē tavu miega kvalitāti, "Woman's Day" iesaka vairākus paņēmienus, lai izvairītos no krākšanas nakts laikā. Viens no tiem ir karsta duša pirms miega. Tā palīdzēs atvērt elpceļus un ļaus brīvāk elpot. Atrodoties dušā, izskalo degunu ar sālsūdeni. Dažos gadījumos var palīdzēt arī tik vienkārša lieta kā pozas, kādā tu parasti guli, maiņa. Piemēram, guļot uz muguras, no krākšanas izvairīties ir sarežģīti. Daudz klusāk gulēsi, ja to darīsi uz sāniem.

Izrādās, ka nereti krākšanu izraisa šķidruma trūkums organismā. Šādos gadījumos situāciju uzlabos tas, ka dienas laikā izdzersi pietiekami daudz ūdens – sievietēm dienas laikā vajadzētu uzņemt ap 2,7 litriem šķidruma, no kā apmēram 20 procenti jeb puslitrs šķidruma jāuzņem ar ēdiena palīdzību.

Krākšanu var izraisīt arī alerģijas un alkohola lietošana. Pārliecinies, ka guli tīrās un labi vēdinātās telpās, kā arī vismaz četras stundas pirms došanās pie miera nelieto alkoholu. Ja ziemā, kad tavā mājoklī gaiss ir sausāks, tu krāc vairāk, ir laiks padomāt par gaisa mitrināšanu – arī tas var palīdzēt uzlabot miega kvalitāti.

Jāpiebilst, ka krākšanas mazināšanai ir izstrādāta vesela virkne medikamentu un ierīču. Ir cilvēki, kam pietiek ar deguna aerosolu, kas atbrīvo elpceļus, bet būs arī tādi, kam nelīdzēs pat mehāniskas ierīces elpceļu atbrīvošanai. Šādos gadījumos cilvēkam var būt nepieciešama arī ķirurģiska operācija.

Krākšana – miega apnojas priekšvēstnesis

Miega speciālists Juris Svaža norāda, ka ar nelieliem rituāliem pirms došanās pie miera vai paradumu maiņu ikdienā var izlīdzēties tikai gadījumos, kad krākšana nav pārāk smaga. Ja mājās īstenojamas metodes nepalīdz, jāmeklē speciālista palīdzība. Elpošanas traucējumus miegā ir jācenšas novērst, jo tie var novest pie nopietnākām veselības problēmām, piemēram, miega apnojas, kam vēlāk var sekot augsts asinsspiediens un citas veselības problēmas.

Jau rakstījām, ka miega apnoja nozīmē elpceļu sašaurināšanos. Tās slimniekiem daudzas reizes nakts laikā elpceļu šaurākā vieta pilnīgi aizkrīt ciet un ilgāk nekā uz desmit sekundēm apstājas elpošana. Trūkstot skābeklim, organismā rodas trauksme – paātrinās sirdsdarbība un paaugstinās asinsspiediens. Ieslēdzas organisma aizsargmehānismi, un gulētājs daļēji pamostas, proti, atgriežas seklāka miega fāzē. Palielinās muskulatūras tonuss, sašaurinātā vieta paveras, un elpošana, parasti ar skaļu gārdzienu, atjaunojas.

Ņemot vērā, ka miega apnoja ir nopietna slimība, kas var izraisīt arī citas veselības problēmas, krākšanu nedrīkst atstāt nepamanītu. Svaža skaidro, ka galvenie krākšanas iemesli ir liekais svars un skeleta īpatnības. Bērni nereti krāc palielinātu mandeļu dēļ. Lai izvairītos no miega apnojas un atbrīvotos no krākšanas, Svaža iesaka sekot līdzi savai veselībai un svaram, jo, lai arī ļoti tievi cilvēki nereti krāc un cieš no miega apnojas, viņa pacienti, galvenokārt, ir vīrieši ar lieko svaru, kas pārsnieguši 50 gadu vecumu.