No anoreksijas līdz bulīmijai – pieredzē dalās Inese Īle

Alkstot pēc perfekta auguma, sieviete var ļoti nodarīt pāri savam ķermenim un veselībai. Savā pieredzes stāstā par anoreksiju un bulīmiju raidījumā "Sieviete. Personīgi" atklāti stāsta trenere un imidžterapeite Inese Īle.

Inese atceras, ka pēdējo reizi, kad svērās 16 gados, viņas svars bija 75 kilogrami: "Pēc tā laika vairs nesvēros, bet zinu, ka apģērbs, kas man uz to mirkli bija, kļuva vēl šaurāks – tas nozīmē, ka mans svars vēl kāpa." Kopš tās reizes Inesei bija paniskas bailes kāpt uz svariem, tāpēc viņa nezina, līdz kādai robežai tas uzkāpa.

"Sāku neēst. Neēdu vienu dienu, divas dienas. Iemācījos neēst piecas dienas. Tad es paēdu drusciņ, tad atkal neēdu," atklāj sieviete. "Tad pagāja dažas dienas un es pierijos. Man imunitāte šausmīgi sāka kristies un es ļoti daudz slimoju." Viņa min, ka parādījušās arī dažādas alerģijas.

Sieviete dalās pieredzē, ka ar svara izmaiņām bijis interesanti: "Kad es neēdu, tas nokritās par kilogramu varbūt diviem, es pieļauju." Tomēr Inese stāsta, ka, apēdot kaut ko nelielu, piemēram, salātus vai ābolu, viņas ķermenis uzreiz burtiski uzblīdis un atkal bijusi sajūta, ka svars ir klāt.

"Acīmredzot es to vielmaiņu biju tik ļoti biju sabeigusi," kā iespējamu svara atgriešanās iemeslu min Inese. "Es sapratu, ka es vairs neēdu un man ir slikti, bet man garšo ēdiens un to gribas. Tad arī pārdzīvoju par mācībām un par savu vietu sabiedrībā." Viņa atklāj, ka tad viņa sākusi vienkārši paēst un atbrīvoties no pārtikas.

Par anoreksiju un bulīmiju vairāk lasi šeit.

Ja vēlies sevi pārbaudīt, šeit vari izpildīt testu ēšanas traucējumu noteikšanai. Jāņem vērā, ka šie jautājumi ir paredzēti, lai pamanītu iespējamās problēmas, nevis to diagnosticēšanai. Tests nevar aizstāt vizīti pie psihoterapeita vai cita kvalificēta psihiskās veselības speciālista.

