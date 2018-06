Noderīgi ieteikumi, kā pasargāt ādu no saules staru ietekmes

Saule dienu no dienas turpina gozēties pie debesīm, vilinot cilvēkus doties ārpus mājas un aktīvi sportot, ceļot vai ķert iedegumu. Taču nedrīkst aizmirst, ka tieši gada siltākajos mēnešos pastāv augstākais ādas apdegšanas risks, kā arī bīstamo UV staru ietekme, tāpēc jau laikus jācenšas novērst kairinājumu iespējamību.

"Lai arī saule un silts laiks ir patīkams aizstājējs tumšajam un vēsajam ziemas periodam, sauļošanās un aktivitātes karstā laikā rada īpašu slodzi ādai. Apdegšana saulē atstāj neatstājamas pēdas uz cilvēku organismu – UV staru nodarītais kaitējums bieži vien ir neatgriezenisks, dažkārt rezultējoties ar vēzi. Tomēr mūsdienās ir iespējams pasargāt ādu no apdegšanas saulē un sausuma," stāsta "Euroaptieka" farmaceite Ieva Zvagule. Turpmāk tekstā viņas ieteikumi ādas pasargāšanai un veselības uzlabošanai.

Gatavojies laikus

Lai saulē pavadītais laiks būtu prieka pilns, veselīgs un drošs, ir ļoti būtiski pirms tam lietot kosmētiskos līdzekļus ar aizsargfiltriem. Tie pasargās ādu gan no apdegšanas saulē, gan no kaitīgā UV starojuma, gan no priekšlaicīgas novecošanās. Kā lieliem, tā maziem obligāti jālieto saules kosmētika jeb aizsarglīdzekļi ar SPF (gaismas aizsardzības faktoru) 30–50. Saules aizsargkrēmu lietošana ir īpaši svarīga tieši bērniem, jo UV staru ietekmē viņu maigā āda apdeg, izsausē un ātrāk noveco. Tāpat vasaras aktivitātēs ir ieteicams nēsāt galvassegu un kvalitatīvas saulesbrilles ar UV filtru.

Foto: Shutterstock

Kam jāpievērš uzmanība

Izvēloties krēmu ar SPF aizsargfiltru, īpaša uzmanība jāpievērš etiķetei – ir jābūt norādītam, ka aizsargkrēms darbojas pret UVB un UVA stariem. UVB stari rada ādas apdegumus, savukārt UVA – nokļūst ādā daudz dziļāk nekā UVB, izraisot ādas priekšlaicīgu novecošanos, krunku veidošanos, rada pigmentācijas laukumus un jaunveidojumus. Vienmēr pirms lietošanas izlasiet un ievērojiet norādes uz etiķetes – ja jānoklāj viss ķermenis, lai panāktu labu aizsardzību, pieaugušajam ir nepieciešams ap 36 g (sešas pilnas tējkarotes) krēma.

Vitamīni, vitamīni, vitamīni!

Kad uzziests aizsargkrēms un uzlikta galvassega, droši var doties uz piemājas dārziņu vai tuvāko tirgu pēc pašmāju dārzeņiem un augļiem. Vasara ir īstais laiks, kad uzņemt vitamīnus – šajā periodā īpaši ieteicams uzņemt produktus, kas satur A, C, E vitamīnus, jo tie ir dabīgi antioksidanti, kas nodrošina ādas jaunību. A vitamīns būs burkānos, ķirbjos, dzelteni sarkanās ogās un augļos, C vitamīns atrodams dažādās ogās, augļos un zaļumos – sīpollokos, spinātos, dillēs, seleriju un pētersīļu lapās, kartupeļos, tomātos. Savukārt vitamīns E – zaļajos lapu dārzeņos, pākšaugos, dažādu šķirņu kāpostos, riekstos (mandelēs), avokado, paprikā, mežrozītes augļos un smiltsērkšķu ogās.

Foto: Shutterstock

Ir svarīgi neaizmirst, ka āda tiek mitrināta arī no iekšpuses, tāpēc papildus vitaminizētiem augļiem un dārzeņiem vasarā īpaša uzmanība jāpievērš ūdens daudzumam. Ūdens lietošana palīdz tonizēt ādu, piepilda ādas šūnas, izlīdzinot grumbas un krunciņas, kas īpaši veidojas spilgtajos saules staros.