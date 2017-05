Padomi, ieteikumi, skaidrojumi – kā un kāpēc dzīvot bez cigaretēm

31. maijā ne tikai Latvijā, bet arī citur atzīmē Pasaules dienu bez tabakas. Šogad tās mērķis ir parādīt to, ka ikviens var palīdzēt veidot no tabakas brīvu un uz ilgtspējīgu attīstību vērstu vidi, informē Slimību profilakses un kontroles centrs. To var darīt divos veidos – atmetot smēķēšanu vai neuzsākot šo kaitīgo nodarbi.