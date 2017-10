Palielināts svars, nogurums, izkrituši mati – kas norāda uz problēmām ar vairogdziedzeri

Dita Vinovska žurnāliste

Vairogdziedzeris ir neliels orgāns, kas atrodas kaklā. Tas ir atbildīgs par cilvēka vielmaiņu. Ja vairogdziedzeris nestrādā, kā nākas, svara pieaugums var būt tikai viena no pazīmēm, kas par to liecina. Šis dziedzeris ir nepieciešams visa organisma darbībai, tāpēc par problēmām var liecināt ļoti plašs simptomu klāsts, sākot no palielinātas apetītes līdz par matu izkrišanai un muskuļu sāpēm.