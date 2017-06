Pārtikas produkti acu veselības uzlabošanai

Cilvēka uzturs ir ļoti svarīgs labas veselības uzturēšanai. Tas, ko mēs ēdam ietekmē ne tikai to, kā izskatāmies, bet arī to, kā jūtamies un cik labi darbojas dažādi orgāni. Šoreiz, iedvesmojoties no "Health", piedāvājam iepazīties ar vairākiem pārtikas produktiem, kas pozitīvi ietekmē redzi un acu veselību.

Burkāni Viens no dārzeņiem, kas pozitīvi ietekmē tavu redzi, ir burkāns. Tas palīdz uzlabot redzi un acu veselību, jo satur daudz A vitamīna, kas nepieciešams acs tīklenes un citu orgāna daļu funkcionēšanai. Jāpiebilst, ka A vitamīns ir atrodams daudzos oranžos dārzeņos un augļos, tāpēc tos bieži iesaka lietot redzes uzlabošanai. Zaļie lapu dārzeņi Dažādi salāti, spināti, rukola un citi zaļie lapu dārzeņi satur daudz luteīna, zeaksantīna un antioksidantu. Visas šīs vielas ir vajadzīgas tavai redzei. Ir izpētīts, ka tās palīdz aizkavēt dažādu acu slimību attīstību. Zaļo lapu dārzeņu lietošana uzturā palīdzēs samazināt kataraktas un makulas deģenerācijas risku. Olas Foto: Shutterstock Arī olu dzeltenumi satur acīm vajadzīgu vielu. Kā skaidro uztura speciāliste Jeļena Pavlova, olā ietilpst tādi karotionīdi kā luteīns, kriptoksantīns un zeaksantīns. Tie labvēlīgi ietekmē acu veselību – palīdz pasargāt no mākulas deģenerācijas un kataraktas attīstības. Karotionīdu saturs atkarīgs no vistu uztura un audzēšanas apstākļiem. Kā rāda pētījumi, luteīns uzsūcas labāk, ēdot olas, nevis uztura bagātinātājus vai dārzeņus. Citrusaugļi un dažādas ogas Tavu redzi aizsargāt un uzlabot palīdzēs arī produkti, kas satur daudz C vitamīna, tāpēc droši vari našķoties ar citrusaugļiem un dažādām ogām. Tie palīdzēs samazināt iespēju ciest no kataraktas, kā arī aizkavēs mākulas deģenerāciju. Mandeles Nepieciešama tikai saujiņa mandeļu katru dienu, lai uzlabotu redzi un aizsargātu savas acis. Arī mandelēs ir daudz acīm nepieciešamā A vitamīna, kas palīdzēs aizkavēt redzes pasliktināšanos, kļūstot vecākai. Treknas zivis Tuncis, lasis, makrele anšovi un citas treknas zivis arī palīdzēs uzlabot tavu redzi. Tajos ir daudz acīm nepieciešamu taukskābju. Tās vajadzīgas acs tīklenei un var palīdzēt izvairīties no sausās acs sindroma, kas padara acis sausas, rada graušanas sajūtu un asarošanu.