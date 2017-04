Pavasara nogurums: kā to uzveikt saviem spēkiem un kad vērsties pie ārsta

Neskatoties uz to, ka daba visapkārt mostas, tu jūties nogurusi un viss, ko vēlies no rīta, ir pasnaust vēl kādu stundiņu, bet vakarā – ieritināties savā gultā jau pirms tumsas iestāšanās? Pavasara nogurums ir parādība, ar ko šajā gadalaikā saskaras daudzi. Tomēr tas, ka nespēks var būt ierasta sajūta katru gadu, nenozīmē, ka ar to ir jāsadzīvo. Atgūt enerģiju nemaz nav tik sarežģīti.