Pavasara tīrīšana prātam. Kā atrast laimi, atbrīvojoties no liekā

Aprīli mēdz dēvēt arī par spodrības mēnesi. Tas ir lielisks laiks ne vien lai sakārtotu pasauli sev apkārt, bet arī sevi pašu, atbrīvojoties no domām un emocijām, kas tev traucē būt laimīgai. Attīri savu prātu, lai sajustu vieglumu, spēku un varētu izbaudīt pavasari un dabas atmošanos visā tās krāšņumā.

Iedvesmojoties no "Woman's Day" un "The Huffington Post" esam sagatavojušas vienkāršus soļus, kas atbrīvošanos no visa liekā padarīs vieglu un ļaus tev sajust mieru un prieku, kāds iespējams tikai tad, ja emocionālā pasaule ir sakārtota un prāts mierīgs.

Nerauj sevi uz visām pusēm

Cilvēka prātā bieži valda nekārtība, jo viņš nespēj sadalīt uzmanību starp visiem saviem pienākumiem un lomām – māte, sieva, draudzene, meita, kolēģe. Un visās jomās tev ir jābūt izcilai. Tas var likt justies, kā ieslodzītai savā prātā un ķermenī, un traucēt virzīties uz priekšu. Ja mēģināsi visu paveikt uzreiz, nekas labs no tā nesanāks – būsi apjukusi un nelaimīga. Tā vietā mēģini izvirzīt sevi par prioritāti. Ko tu vēlies darīt? Padomā nedaudz par sevi, ne citiem, būsi pateicīga pati sev.

Nedari visu uzreiz

Pat ja esi pārliecināta, ka lieliski vari vienlaikus darīt neskaitāmas lietas, tā nav. Tas neļauj tev paveikt lietas ātrāk, tās bremzē tevi. Uzmanības pārnešana no viena uzdevuma pie otra aizņem laika un papildus noslogo tavas smadzenes. Pat īsziņu rakstīšana laikā, kad jāpaveic kaut kas svarīgs, tevi kavē. Vispirms paveic to, kas ir vissteidzamākais, pēc tam pa vienai paveic citas lietas. Un noliec malā tālruni!

Veic elpošanas vingrinājumus, lai atbrīvotos

Ja esi satraukta un galvā jaucas neskaitāmas domas, kas rada jucekli un neļauj koncentrēties, izmēģini vienkāršu elpošanas vingrinājumu: veic četras sekundes garu ieelpu, aizturi elpu uz tikpat ilgu laiku, tad veic izelpu, kas ilgst tikpat ilgi un tad četras sekundes sēdi mierīgi. Atkārto vingrojumu vairākas reizes. Ja atrodies darbā un baidies, ka kolēģi tavā virzienā raidīs neizpratnes pilnus skatienus, izmanto kādu vietu, kur vari pabūt viena, piemēram, atpūtas, sanāksmju telpu, ja tā ir tukša.

Atbrīvojies no savām domām rakstot

Foto: Shutterstock

Vēl viens veids, kā atbrīvot savu prātu no visa liekā, ir domu un emociju pierakstīšana. Tev nav vajadzīgs daudz – tikai pildspalva un klade. Pierakti savas izjūtas vakarā, no rīta vai kādā citā sev ērtā laikā. Pieraksti ne tikai to, kas tevi nomāc un satrauc, bet arī to, kas tevi iedvesmo un iepriecina, to, par ko esi pateicīga. Tas palīdzēs saglabāt pozitīvismu.

Nedari pilnīgi neko

Vismaz divas reizes mēnesī mēģini atrast laiku, lai nedarītu pilnīgi neko. Izslēdz datoru, televizoru, tālruni un atpūties. Pat neizej no mājām. Vienkārši velti laiku, lai sakārtotu savas domas un atpūstos. Ja nevari šai nodarbei veltīt visu vai kaut pusi dienas, mēģini no visa atslēgties vismaz uz pāris stundām.

Ieved kārtību arī savā dzīves telpā

Ir cilvēki, kas nevarēs atslābināties un sakārtot savu prātu, ja visapkārt valdīs haoss. Tiesa, pat sakārtot savu darbagaldu ne vienmēr ir viegli, jo uz tā ir tik daudz vērtīgu un noderīgu lietu, ko nedrīkst izmest, bet ko īsti nav kur likt. Šie padomi palīdzēs sakārtot arī vidi sev apkārti, palīdzot attīrīt arī domas.

Sāc ar savām domām

Nesakārtota un neorganizēta domāšana ir vien no galvenajiem nekārtības un satraukuma izraisītājiem. Ja tev apkārt valda nekārtība un tas liek tev arī justies nesakārtotai, mēģini iztēloties, kā būtu, ja tev apkārt būtu perfekta kārtība un haoss uz darba galda vai mājās pēkšņi pazustu. Ja tas liek tev justies satrauktai, mēģini saprast, vai tas tāpēc, ka tev pietrūktu lietu, kas rada nekārtību, bet, iespējams, tās vienkārši varētu kādreiz noderēt. Pēc tam padomā vēlreiz – vai patiešām bez tām nevarētu iztikt? Tas, ka tu esi pieķērusies kādai lietai, nenozīmē, ka tev tā nepieciešama.

Nemēģini novākt visu uzreiz

Ja esi nolēmusi no nevajadzīgajām lietām atbrīvoties, tas arī ir jāizdara. Tikai nepārcenties un nepārpūlē sevi. Tu nevari sakārtot visu savu apkārtni vienas stundas vai pat dienas laikā. Sāc ar mazumiņu. Izveido plānu vai uzstādi laiku, cik ilgi nodarbosies ar kārtošanu katru dienu, un palēnām atbrīvojies no visa liekā.

Iztīri arī savu somu

Ja tavā somā atrodami dažādi nevajadzīgi krāmi un sīkumi, tajā kaut ko atrast ir daudz sarežģītāk. Turklāt tās svars nenāk par labu tavai veselībai, jo nevajadzīgi tevi noslogo. Atrodi kādu tukšu galdu vai laukumu uz grīdas un vienkārši izber visu, kas atrodas tavā somā. Lietas, ko neizmanto katru dienu, noliec malā, bet tās, kas nepieciešamas – somā. Visu, ko neizmanto, izmet.