Pavasarī ērces ir tuvu zemei, un ziema tām nav kaitējusi. Ieteikumi sevis pasargāšanai

Iestājoties siltākam laikam, palielinās arī ērču aktivitāte un speciālisti aicina būt uzmanīgiem. Šogad Latgalē konstatētas jau divas ērču sugas. Ņemot vērā, ka ziema tām nav īpaši kaitējusi, speciālisti aicina būt uzmanīgiem, piebilstot, ka pašlaik tās atrodas tuvu zemei, tāpēc, dodoties dabā, īpaša vērība jāpievērš tam, kāds ir apģērbs un apavi potīšu rajonā.

Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģe Antra Bormane stāsta, ka šogad ērces jau ir aktīvas: "Pirmie novērojumi pirms pāris dienām veikti Latgalē, Daugavpils novadā, kur izcirtumā tika konstatētas aktīvas divu sugu ērces, vidēji divas līdz piecas uz vienu kilometru." Ja dienā temperatūra pakāpjas dažus grādus virs nulles, no zemes izlīdušas ērces jau var pieķerties, bet to pašlaik nav ļoti daudz. Masveida aktivitāte iestāsies, kad beigsies sals.

"Ziema bija samērā īsa un sals neliels, kas nevarēja ietekmēt ērču populācijas pārziemošanu," par to, vai daudz ērču ziemas laikā gājis bojā, teic Bormane. Pašlaik gan laikapstākļi tām nav labvēlīgi: "Pašreiz uznākušais kailsals, iespējams, varētu skart pirmās aktīvās jau parādījušās ērces."

Speciāliste norāda, ka cilvēkiem ir jāpievērš pastiprināta uzmanība savam apģērbam, lai samazinātu ērču piesūkšanās risku: "Ērces pašreiz neatrodas augstu, bet tuvu zemei, tādēļ svarīgi ir pielāgot apģērbu potīšu rajonā tā, lai ērces nevarētu pakļūt zem apģērba, nogriežoties no takas briksnājā un pērnajā zālē. Ejot pa laikam jāskatās, vai ērces nav pieķērušas un nepārvietojas uz augšu pa apģērbu."

