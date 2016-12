Veselīgs uzturs, fiziskās un sabiedriskās aktivitātes ir faktori, kas daļai cilvēku var palīdzēt uzlabot pašpārliecinātību. Tomēr citiem ar to vien ir par maz. Pavisam nesen zinātnieki ir veikuši jaunu pētījumu, kura rezultāti liecina par to, ka ar smadzeņu treniņa palīdzību ikvienam ir iespējams paaugstināt pašvērtējumu un iegūt pārliecību par sevi, raksta " Medical News Today ".

Nesen veiktā pētījumā zinātnieki ir identificējuši smadzeņu darbības modeļus, kas var palīdzēt noteikt to, cik pašpārliecināta ir persona. Turklāt viņi ir atklājuši, ka smadzeņu stāvokli ir iespējams mainīt, lai padarītu personu pašpārliecinātāku.

Pašpārliecinātība ir cilvēka ticība savām spējām. Ja tā ir zema, cilvēks var būt kautrīgs, sociāli neveikls un viņam var būt komunikācijas problēmas. Tas var negatīvi ietekmēt ne vien personas personīgo dzīvi, bet arī karjeru un spēju virzīties uz priekšu. Pētījumi arī pierāda, ka zems pašnovērtējums var radīt tādas garīga rakstura problēmas kā depresija un bipolārie traucējumi.

Līdz šim nav bijusi zināma vispārīga pieeja, kas palīdzētu stiprināt pašpārliecinātību. Kamēr vieniem palīdz veselības uzlabošana un pievienošanās kādam interešu pulciņam, citi risinājumu rod sevis pilnveidē un konsultācijās. Jaunais pētījums var būt solis pretī vispārējam risinājumam, jo zinātnieki secina, ka varētu būt iespējams mainīt smadzeņu darbību tā, lai pavairotu pašpārliecinātību.

Pētījuma laikā zinātnieki pētīja smadzeņu darbību, veicot to skenēšanu un analizējot kompleksus to darbības modeļus. Pētījumā piedalījās 17 dalībnieki, kam bija jāveic vienkārši uztveres vingrinājumi. To laikā pētnieki identificēja īpašas smadzeņu aktivitātes, ko asociēja ar augstu vai zemu pašpārliecinātību. Pētījuma laikā tā dalībniekiem bija jāveic arī citi uzdevumi un zinātnieki secināja, ka viņi varēja neapzināti palielināt personas pašpārliecinātību.

Pētījuma dalībnieki neapjauta, ka tas notiek tāpēc, ka ir veikta manipulācija ar viņu smadzenēm. Dalībnieki saņēma apbalvojumu par katru reizi, kad pētnieki smadzeņu darbību saistīja ar pašpārliecinātību. Dalībnieki nezināja, ka apbalvojumu saņem šī iemesla dēļ, bet tas lika viņiem izturēties un justies pārliecinātākiem.