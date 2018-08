Piecas aplamas domas, kas traucē ikdienā rast piepildījumu

Reizēm cilvēks pats sevi attur no, iespējams, lieliskas pieredzes, jo vēlas dzīvot saskaņā ar pieņēmumiem, kas šķietami ir pareizi un negrozāmi. Taču bieži vien šīs domas ir pilnībā liekas, un dažādas aplamas idejas, kas maisās pa galvu, traucē būt laimīgam, pieņemt izaicinājumus un uzdrošināties. Kādas tās ir – lasi turpmākajās rindās.

Domas, ka esi jau par vecu

Pamest savu komfortzonu un izmēģināt kaut ko jaunu var būt patiesi biedējoši. Cilvēks ir tieši tik jauns, cik jūtas, tāpēc nevajag sev iestāstīt, ka esi jau par vecu, lai mainītu darbavietu pēc 25 nostrādātiem gadiem, pārceltos uz dzīvi citā pilsētā vai uzsāktu jaunu hobiju, ko iemīļojuši gados jaunāki. Iespējams, tieši kāda spontāna ideja sagriezīs tavu dzīvi kājām gaisā un piešķirs ikdienā dzīvesprieku – tev var būt citas problēmas, bet vecumam nav jābūt vienai no tām.

Domas, ka vari mainīt citus

Cilvēkiem ir paradums domāt, ka viņi var mainīt citus, kas īsti nav iespējams ilgtermiņā. Jā, tava otrā pusīte vai labākā draudzene uz kādu brīdi var atmest niķus, par kuriem esat runājušas un kuras tevi kaitina, taču lielos vilcienos cilvēks maina savas domas un rīcības tikai tad, kad pats to vēlas. Tu lieki tērē savu laiku un enerģiju, cenšoties citus mainīt. Tev ir divi varianti – pieņemt šo cilvēku tādu, kāds viņš ir, izteikt viedokli par nepatīkamo, taču vērst uzmanību vairāk uz pozitīvo, vai arī pārtraukt komunikāciju ar konkrēto cilvēku.

Domas, ka visi ir pret tevi

Dzīvē ne vienmēr viss ir vienkārši – ir gan problēmas un vilšanās, gan arī prieka brīži un sasniegumi, tāpēc domāt, ka visa pasaule ir vērsusies pret tevi, ja kādā dzīves posmā kaut kas iet greizi, nav pareizi un veselīgi. Protams, ir nepatīkami, ja visu nakti mācījies, bet eksāmenu tomēr nenokārtoji, vai kolēģis saņem algas pielikumu, bet tu nē. Jebkurā gadījumā, ar katru pārvarēto grūtību un neērto situāciju kļūsti spēcīgāks cilvēks, uztver tās kā mācības, nevis sodu.

Domas, ka ir tikai viens pareizais variants

Runa var būt par jebko, piemēram, attiecību modeļiem, matu sakārtojumiem, karjeras iespējām vai automašīnas izvēli – tev ir jāsaprot, ka tavas domas nav vienīgās un pareizās. Cik cilvēku, tik viedokļu, tāpēc tev jāmācās ieklausīties arī citos un neuzstāt uz savu viedokli, jo pretējā gadījumā neviens negribēs ar tevi komunicēt. Katram ir savs plāns, kā sasniegt mērķus, tāpēc vari dot ieteikumus, bet ne uzspiest tos pieņemt.

Domas, ka velti tērē savu laiku

Atceries, ka pieredze, ko gūsti no dažādām dzīves situācijām, ir tikpat svarīga kā lēmumu pieņemšana. Dienas straujiem soļiem rit uz priekšu, tāpēc reizēm šķiet, ka cilvēki baidās ilgstoši būt vienās attiecībās, kuras, iespējams, nav līdz galam perfektas, vai darbavietā, kas pilnībā neapmierina, jo uzskata to par veltīgu laika tērēšanu. Viņi baidās, ka palaidīs kaut ko garām, taču šādā veidā viņi nav simtprocentīgi ne vienā, ne otrā pusē – labāk izlikt visus savus spēkus situācijas uzlabošanā, bet, ja neizdodas, tad gan doties tālāk.

Rakstā izmantota informācija no "Power of Positivity" un "The Every Girl".