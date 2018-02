Piecas darbības, kas palīdzēs samazināt sirdsslimību risku

Sirds un asinsvadu slimības ir viens no galvenajiem nāves cēloņiem Latvijā. Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija liecina, ka 2015. gadā tās izraisījušas vairāk nekā 16 000 cilvēku nāvi. Tāpat šīs slimības ir biežākais iemesls, kāpēc cilvēki nonāk slimnīcā – teju piektā daļa no visiem pacientiem ir tieši sirds un asinsvadu slimnieki.

Sirds un asinsvadu slimības var būt iedzimtas, bet to risku var ievērojami samazināt, mainot savus ikdienas paradumus. Tāpat dzīvesveida maiņa palīdzēs vienkārši justies labāk un dzīvot pilnvērtīgāk. Iedvesmojoties no "Prevention", "Healthline" un "Live Science" piedāvājam iepazīties ar piecām darbībām, kas mazinās risku ciest no sirds un asinsvadu slimībām.

Lieto mazāk alkohola

Divas glāzes vīna vai alus vakariņu laikā vai arī ievērojami lielāks alkohola daudzums, tiekoties ar draugiem, tev šķiet ierasta parādība? Tavai sirdij tas noteikti nenāk par labu. Ne velti cilvēkiem nepārtraukti atgādina, ka alkohols nodara nopietnu ļaunumu veselībai. Tā patiešām ir. Ja nevēlies kaitēt savai sirdij, dienā nevajadzētu uzņemt vairāk par vienu alkohola vienību.

