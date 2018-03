Piecas lietas, kas parāda – tev ir palielināts risks pieņemties svarā

Liekais svars ir viena no aktuālākajām mūsdienu veselības problēmām, jo tas ietekmē pilnīgi visu ķermeni, piemēram, palielina slodzi uz locītavām, pasliktina miega kvalitāti, palielina sirds slimību, diabēta un dažādu citu veselības problēmu risku. Arī cīņā ar lieko svaru viena no labākajām metodēm ir aizsardzība. Proti, izvairies no pārmērīgas pieņemšanās svarā un tad tev nebūs vajadzības meklēt līdzekļus veselības un pašsajūtas uzlabošanai.

Novērst pieņemšanos svarā ne vienmēr ir vienkārši, tomēr ir vairāki faktori, kam pievērst uzmanību. "Womanitely" ir nosaucis piecas lietas, kas norāda uz paaugstinātu risku pieņemties svarā. Ja tavs dzīvesveids iekļauj kādu no šiem faktoriem, atceries, ka tev ir jāpievērš lielāka vērība tam, lai tavs uzturs būtu veselīgs un tev netrūktu fizisko aktivitāšu. Ja tavs svars jau tagad ir neveselīgs, šajā rakstā tu vari iepazīties ar ieteikumiem, ko darīt un ko ne, lai no tā atbrīvotos. Mācību vai darba dēļ tu bieži esi ceļā Vai tu esi no cilvēkiem, kas regulāri pārvietojas sēžot? Regulāri darījuma braucieni, komandējumi un apmaiņas programmas ir tava ikdiena? Tas var izjaukt tava ķermeņa dabisko ritmu, turklāt stress palielina kortizola līmeni. Risku pieņemties svarā palielina arī tas, ja katru dienu uz darbu vai skolu dodies ar auto un ceļā pavadi vismaz stundu – sēdēšana nenāk par labu tavai veselībai un labsajūtai. Šajā rakstā tu vari uzzināt dažus ieteikumus, kā uzlabot savu veselību, ja sēdi ne tikai pa ceļam uz darbu, bet arī birojā.

1. Tu esi nesen uzsākusi studijas

2. Tu nedzer pietiekami daudz ūdens un mīli alkoholu

3. Tu mēdz izlaist maltītes

4. Tavā ģimenē liekais svars nav sveša problēma