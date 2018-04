Piecas lietas, kuru atcerēšanās palīdzēs būt laimīgai ik minūti

Lai arī cik veiksmīga un apskaužama nebūtu cilvēka dzīve, ikviens laiku pa laikam jūtas nelaimīgs. Protams, nereti skumjas ir pamatotas un šķiet, ka laime nav iespējama. Jebkurā gadījumā cilvēki vēlas būt laimīgi visu laiku, bet bieži to nespēj, jo vienkārši neiedomājas par visu skaisto sev apkārt un ir aizmirsuši vienkāršas lietas, kas var palīdzēt izjust prieku.

Piedāvājam iepazīties ar piecām "Womanitely" ekspertu nosauktām lietām, kas jāpatur prātā, ja vēlies būt laimīga un apmierināta ar dzīvi.

Justies nelaimīgai ir normāli

Dzīves ritējums nav vienmērīgs, un tas nav nekas neparasts, ja prieku laiku pa laikam nomaina skumjas. Iespējams, piedzīvo posmu, kad nav pat īsa brīža atpūtai, saskaries ar finansiālām problēmām vai ir radušās nesaskaņas attiecībās. Šādos brīžos nav nekas neparasts, ja jūties skumja – bēdas pozitīvismu var nomainīt vienā mirklī. Ja šobrīd esi nelaimīga, atceries, ka tas ir normāli. Nešausti sevi par to, ka laiku pa laikam ļaujies skumjām – tas tevi neparada par neapmierinātu un nepatīkamu cilvēku. Tikai centies neiestigt savās bētās. Skumsti, bet vienlaikus meklē iespēju atgūt dzīvesprieku.

Tava dzīve ir tava, nevis kāda cita

Var gadīties, ka tavi draugi ir finansiāli veiksmīgāki, bet taviem kolēģiem ir šķietami nevainojamas attiecības, kamēr pati jūties vientuļa un pamesta. Neļauj greizsirdībai padarīt sevi nelaimīgu. Dzīvo savu dzīvi, un strādā, lai tā kļūtu labāka, nevis skumsti par to, kas ir cietiem. Tu esi atbildīga par savu dzīvi, un tikai tavos spēkos ir kaut ko mainīt. Priecājies par katru paveikto darbu, kas šodienu padara labāku par vakardienu, nevis skumsti, ka nedzīvo svešu dzīvi.

Attiecies pret sevi ar mīlestību un laipnību

Vai vari nosaukt pāris vienkāršu un jauku lietu, ko tu ikdienā dari, lai sevi iepriecinātu? Tu rūpējies par savu ģimeni, draugiem, mājdzīvniekiem, kolēģiem, līdzcilvēkiem, bet kā ir ar tevi pašu? Ir ļoti svarīgi būt laipnai arī pašai pret sevi un darīt to, kas tevi dara laimīgu. Palutini sevi, un atceries, ka tas, ja kādam nepatīk tas, kas dara tevi laimīgu, tev no tā jāatsakās. Tā vietā pamēģini atrast vidusceļu, piemēram, ja dzīvokļa biedriem riebjas tava dziedāšana, bet tevi tā dara laimīgu, dziedi, kad esi mājās viena.

Tev apkārt ir vairāk labā nekā sliktā

Ļoti daudzi no mums ātri pamana visu slikto, kas notiek apkārt, bet aizmirst piefiksēt labo. Ja arī tu esi viena no šādiem cilvēkiem, centies sev atgādināt, ka apkārt labā ir daudz vairāk, nekā tu ikdienā pamani. Pat tas, kas šķiet pavisam nenozīmīgs, piemēram, saule, zilas debesis, daba vai pat garšīga kafija. Mēs labo uztveram kā pašu par sevi saprotamu, bet pamēģini pamanīt to, kas ir labs, bet pie kā, iespējams, esi tik pieradusi, ka ikdienā to pat nepamani.

Tev nav nepieciešams īpašs iemesls, lai smaidītu

Pamēģini sevi pieradināt katru dienu iesākt ar smaidu. Tas nebūt nav tik sarežģīti. Kad pamosties, pasaki sev "labrīt" un pasmaidi. Tas šķiet tik vienkārši un varbūt pat muļķīgi, bet rezultāts var tevi pārsteigt. Pozitīvi iesākts rīts palīdzēs tev saglabāt prieku visas dienas garumā.