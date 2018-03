Pieci veidi, kā uzturs ietekmē tavu emocionālo labsajūtu

Tas, ko tu ēd, ietekmē ne tikai tavas ķermeņa aprises un fiziskās sajūtas, bet arī emocionālo labsajūtu. Tāpēc, ja jūties nogurusi, jūti garastāvokļa svārstības vai arī nepārvaramas skumjas, iespējams, ir pienācis laiks pārskatīt savu ēdienkarti un sākt ēst veselīgāk.

Piedāvājam iepazīties ar "Womanitely" ekspertu nosauktajiem veidiem, kā uzturs ietekmē tavu emocionālo labsajūtu.

Veselīgs uzturs uzlabo garastāvokli

Depresiju un skumjas neizraisa tikai spēcīgi pārdzīvojumi un emocionālas traumas, vainojams var būt arī dažādu uzturvielu trūkums. Viena no vielām, kas var palīdzēt justies labāk, ir omega 3 taukskābes, ko iespējams atrast valriekstos, lasī un citos pārtikas produktos. Palīdzēt var arī tādi folijskābes avoti kā turku zirņi un sparģeļi. Labam garastāvoklim nepieciešams arī vitamīns B 12, kas atrodams tuncī, garnelēs un pienā, kā arī magnijs, holīns un D vitamīns. Uzņem vairāk šo vielu, un jau nedēļas laikā tev vajadzētu justies labāk.

Uzmundrini sevi ar antioksidantiem

Antioksidanti ir nepieciešami veselīgam ķermenim, lai izvairītos no brīvo radikāļu nodarītajiem bojājumiem. Antioksidanti atrodami ļoti daudzos augļos un dārzeņos. Daži antioksidantu veidi palīdz ne tikai uzlabot fizisko veselību, bet arī uzmundrina un uzlabo garastāvokli. Tie atrodami tādos produktos kā burkāni, tomāti un saldie kartupeļi.

Ar uzturu iespējams mazināt īgnumu

Foto: Shutterstock

Vai esi ievērojis, ka daudzi cilvēki kļūst ļoti dusmīgi, kad ir izsalkuši? Lai dusmas un aizkaitinājumu mazinātu un no tā izvairītos, ir svarīgi ne tikai paēst, bet arī uzņemt pilnvērtīgu uzturu. Cilvēkus, kam netrūkst nepieciešamo uzturvielu un vitamīnu, ir grūtāk nokaitināt.

Ēšanas paradumi ietekmē miegu

Miega trūkums ir nopietna problēma, kas var ietekmēt ikviena cilvēka dzīves kvalitāti un labsajūtu. Viens no veidiem, kā uzlabot miega kvalitāti, lai regulāri varētu izgulēties, ir pareizs un pilnvērtīgs uzturs. Nepareizi ēšanas paradumi var likt just izsalkumu arī naktī, neļaujot pienācīgi izgulēties. Parūpējies par to, lai tavam ķermenim netrūktu barības vielas, un arī labu naktsmieru izbaudīt būs vieglāk.

Tu pārstāsi paradumu, ko sauc par stresa apēšanu

Ir cilvēki, kas satraukuma brīžos pat nespēj iedomāties par ēdienu, bet netrūkst arī tādu, kas stresu cenšas nomākt ar pārtiku. Lai arī čipsu paka vai saldējuma kaste var šķist vilinošs veids, kā atbrīvoties no stresa, tā nepalīdzēs. Vienīgais, ko šis ēdiens tev var dāvāt, ir liekie kilogrami un cikliska stresa uzturēšana. Sāc ēst veselīgi un tu pamanīsi, ka cīnīties ar stresu kļūst vieglāk.