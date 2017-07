Pienākums būt sievietei. Psiholoģe skaidro dzimuma lomu ietekmi uz cilvēka labsajūtu

"Kā psihologs esmu vairākus gadus strādājusi ar sievietēm, kuras ir pārcietušas pietiekoši daudz sāpīgu brīžu savā dzīvē, tomēr viņas joprojām vēlas būt laimīgas, priecāties, noticēt mīlestībai, grib būt skaistas, patikt sev un citiem. Psiholoģiskā atbalsta grupās sievietēm, kuras cietušas no vardarbības ģimenē, esmu dzirdējusi daudz stāstu par to, kādai ir jābūt sievietei, ko nozīmē būt labai sievai un mātei. Diemžēl nereti šādi viedokli nevis palīdz atplaukt, bet tieši pretēji – uztur vardarbības slazdu un neļauj izrauties no destruktīvām attiecībām," skaidro krīžu un konsultāciju centra "Skalbes" psiholoģe, psihoterapeite Tatjana Griškina.

Piedāvājam iepazīties ar viņas komentāru par to, kā dzimumu lomas un stereotipi ietekmē cilvēku labsajūtu, emocijas un dzīvi. "Savukārt, strādājot ar vīriešiem, novēroju, ka viņi nereti izjūt pienākumu – būt stipriem, uzņēmīgiem, ātri rīkoties un lieki neizrādīt, ka sakrājies tik daudz emociju, ka dzīvot, risinot šķiršanās, bērnu audzināšanas, veselības vai karjeras izaugsmes jautājumus, ir kļuvis neizturami grūti. Viņi it kā seko vīrišķības ideālam, neapstājoties un nepajautājot sev, no kurienes tas ir nācis, nepamanot, ka tāds vīrieša tēls jau sen darbojas pret viņiem, nemitīgi dzenot trauksmē no iespējamās neatbilstības. Man nākas secināt, ka šo ideālas maskas slazdu uzturēšanu nereti ietekmē arī sabiedrībā paustie uzskati par vīrišķību, sievišķību un attiecībām. Šobrīd gribas apstāties, lai kritiskāk izvērtētu atsevišķus viedokļus, kuri ir sastopami portālos, sociālajos tīklos, blogos, žurnālos, semināros, kuri popularizē šķietami laimīgas dzīves receptes.

1. Uzspiesta vīrišķība un sievišķība ir labvēlīga vide konfliktiem

2. Spēka pielietošana, lai visi spēlētu 'pareizās' lomas

3. Vecāku gaidas ne vienmēr sniedz pozitīvu motivāciju

4. Ko darīt, saskaroties ar vardarbību?