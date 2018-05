Pieredze, ieteikumi un speciālistu skaidrojumi – viss, kas tev jāzina par krūts vēzi

Krūts vēzis ir viena no izplatītākajām onkoloģiskajām slimībām Latvijā –Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati liecina, ka ik gadu to atklāj aptuveni 1000 sievietēm. Lai slimību varētu uzveikt, ir svarīgi to laikus atklāt, kā arī nepadoties ārstēšanas laikā. Piedāvājam iepazīties ar rakstiem, kuros vari uzzināt par cilvēku pieredzi, speciālistu ieteikumiem un skaidrojumiem cīņā ar šo smago slimību.

Viens no veidiem, kā laikus atklāt krūts vēzi, ir regulāra krūšu pārbaudīšana mājās. To apliecina arī Sigitas pieredze, ar ko vari iepazīties šeit. Uzzinot diagnozi, viņa pat negribēja domāt par to, ka viņai, iespējams, būs nepieciešami krūšu implanti. Par laimi, viņa pati bija veikusi regulāras krūšu pārbaudes mājās, kas ļāva slimību atklāt laikus un izvairīties no krūšu noņemšanas.

Ieklausies arī speciālistu ieteikumos, kā emocionāli pieņemt vēzi, lai to uzveiktu. "Nevajag censties atbrīvoties no bailēm, bet iet uz priekšu kopā ar tām. Ja mēģināsim nedomāt par bailēm, tās dubultosies. Vienīgais, ko varam darīt – atzīt, ka esam nobijušies, tomēr spert soli diskomforta zonā un sākt rīkoties. Ja esam saslimuši, nevajadzētu dzīvot brīnumu gaidās, ka viss pāries pats no sevis. Ticība pozitīvam iznākumam ir vajadzīga, taču tikai komplektā arī rīcību," skaidro psihoterapeite Aina Poiša.

Ieskaties "Viņa" arhīva rakstos un uzzini arī par mazāk zināmiem krūts vēža simptomiem, kādi pakalpojumi pieejami par valsts līdzekļiem un kas jāapmaksā pašai, kā arī iepazīsties ar speciālistu komentāriem un sieviešu pieredzi, kas saistās ar šo slimību.