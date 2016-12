Pirmssvētku panīkums: kā atkal tikt uz strīpas

Pēdējie gada izskaņas darbi, ar pirkstu galiem aizsniedzamie svētki un pelēcīgais laiks – šie un vēl daudzi apstākļi šajā laikā nudien var nomākt ne tikai garastāvokli, bet arī sagandēt pašsajūtu, dodot zaļo gaismu arī dažādiem vīrusiem. Kā aši tik uz strīpas? Lūk, atbildes dažādām situācijām.

Galvassāpes



Uztura speciāliste Aija Leļa stāsta: "Galvassāpes var rasties no visa kā – no stresa, no paaugstināta vai pazemināta asinsspiediena, kādam citam – no ēdiena. Iemesli var būt visdažādākie, jo organisms no organisma atšķiras."

Jāatceras, ka ir virkne dažādu galvassāpju veidu, kas signalizē par nopietnu problēmu un to iemesls var būt ļoti dažāds. Lai adekvāti ārstētu galvassāpes, nepieciešama precīza neiroloģiska pacienta izmeklēšana, atbilstoša diagnostika un sadarbība starp ārstu un pacientu.

Zināmā mērā mēs arī paši izsaucam nepatīkamās sāpes, tāpēc, iespējams, vērts apdomāties par saviem ikdienas rituāliem, kā arī produktiem, kas varētu izraisīt galvassāpes.

Tikmēr neiroloģe-algoloģe Aija Freimane skaidro "Rutks", ka liela daļa cilvēku uzskata, galvassāpju gadījumā vispār nav nepieciešams doties pie jebkāda speciālista. Viņa atgādina, ka šī tendence ir bīstama, jo galvassāpes var liecināt par dažādām nopietnām slimībām.

Nekvalitatīva miega atstātās sekas

Cēlonis neomai var būt arī nekvalitatīvs miegs. Ja esi neizgulējusies, rīta pirmās stundas var būt jo īpaši gausas un nepatīkamas. Ierosināt pie miera doties agrāk ir viegli, tomēr ko darīt, ja moka bezmiegs?

Miega ārste un psihiatre Ija Cimdiņa "Rutks" skaidro, ka par miega traucējumiem var liecināt vairākas pazīmes. Biežāk novēroto simptomu vidū ir gan grūtības aizmigt vakarā un bieža mošanās nakts laikā, pēc kā atkal ir grūtības aizmigt, gan pārāk agra mošanās no rīta. Tāpat par miega traucējumiem liecina arī slikta pašsajūta pamostoties, kā arī izteikta miegainība dienas laikā un grūtības koncentrēties. Nereti galvenais miega traucējumu izraisītājs ir tieši stress, nestabilitātes un drošības trūkuma sajūta, kā arī problēmas darbā un personīgajā dzīvē.

Ja secini, ka miega trūkums jau pārvērties par reālu problēmu, ķeries pie metodēm, lai situāciju atrisinātu.

Nogurums

Un arī nogurumam ir sava vieta dienas izskaņā, bet ko darīt, ja tas atnācis par ātru un darba vēl tik daudz? Vērts apdomāt par ašu pastaigu svaigā gaisā, veselīgākiem un enerģiju veicinošākiem našķiem, izstaipīšanos vai vienkāršu pareizāku dienas plānojumu. Plašāk ar ašajiem padomiem, kā uzveikt pēcpusdienas nogurumu, vari iepazīties šeit.

Iespējams, vērts apzināties, ka nogurums – tas var būt arī nopietnas slimības priekšvēstnesis. Šeit vari aplūkot izplatītākos enerģijas trūkuma cēloņiem.

Stress

Jāatzīst, ka stresam ir diezgan liela ietekme uz mūsu pašsajūtu. Un bieži vien tas var būt arī cēlonis daudzām citām veselības likstām. Zudusi interese par iemīļotām lietām, nespēja parūpēties par sevi, dominējošās divas emocijas – dusmas un skumjas. Tās ir jau pazīmes, ka stress tevi ir pievarējis!

Tomēr būtu vērts nepalaist garām brīdinājuma signālus, lai jau laicīgi izķepurotos no nepatīkamās situācijas. Šeit vari iepazīties ar to, kā cīnīties ar pirmssvētku stresu.

Saaukstēšanās

Ir dažādi faktori, kas imūnsistēmu var novājināt, piemēram, nepiemērota apģērba izvēle un nosalšana, laika ekonomēšana uz miega rēķina un nepilnvērtīgs uzturs, bet labā ziņa ir tāda, ka lielāko daļu no tiem mēs varam novērst.

Piemēram, ziema daudziem ir saistāma arī ar kakla sāpēm. Protams, klasiskais variants – sālsūdens. Tas bieži vien glābj no situācijas. Pusglāzē silta ūdens izšķīdini pustējkaroti sāls un pāris minūtes skalo rīkli. Tiesa, dzirdēts arī par mārsila, salvijas vai kliņģerīšu uzlējumiem, jo tiem piemītot dezinficējošas īpašības. Gluži tāpat, iespējams, vērts pamēģināt ķimeņu eļļas, ķiplokūdeni vai kurkumas ūdeni.

Šeit vari iepazīties ar citām tautas metodēm, lai mazinātu kakla sāpes.

Tomēr jābūt gatavai arī pret citiem saaukstēšanās paveidiem. Ieteikumus vīrusu aizbiedēšanai vari aplūkot šeit.