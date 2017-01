Prognozēt laiku vai doties pie ārsta – kāpēc sāp locītavas

Ja sāp locītavas, mainīsies laiks – tas ir apgalvojums, pēc kā vadās daudzi cilvēki, bet kam daļa zinātnieku nepiekrīt. Vairāki pētījumi liecina, ka locītavu sāpes un laikapstākļi nav savā starpā saistīti, bet cilvēku piedzīvotais var liecināt par pretējo. Pat, ja tavas locītavas precīzi paziņo par laika maiņām un noteikts gaisa mitrums tev sagādā sāpes, speciālisti iesaka apmeklēt ārstu, jo nepatīkamās sajūtas var izraisīt ļoti dažādi iemesli, to skaitā smagas un bīstamas slimības.

Pētījumi pretrunīgi – iesaka pārbaudīties

Pētnieki no Austrālijas ir vairākas reizes pētījuši saikni starp locītavu sāpēm un laika apstākļiem, tomēr tāda nav atrasta, raksta "Health". Zinātnieki stāsta, ka pirmajā reizē bijuši nedaudz pārsteigti par atklājumu un saņēmuši ļoti plašu kritiku dažādos sociālajos tīklos, tāpēc turpinājuši pētījumus. Jaunie atklājumi liecina, ka iepriekš kļūdas nav pieļautas, un laika apstākļi patiešām neizraisa locītavu sāpes.

Pētnieki uzsver, ka cilvēkiem, kuri saskaras ar locītavu sāpēm, nevajadzētu tās skaidrot ar laika apstākļiem. Tā vietā ir jāmeklē sāpju cēloņi un jākoncentrējas uz riska faktoriem. Vainojams varētu būt liekais svars, osteoartrīts vai kas cits. Izmaiņas dzīvesveidā un ārstēšanas uzsākšana noteikti palīdzēs labāk nekā cerība, ka laikapstākļi būs labi un bieži nemainīsies.

Fizioterapeite Inga Veinberga gan ir pārliecināta, ka pētījuma dati var būt neviennozīmīgi, jo ir veikti arī tādi, kuru rezultāti apliecina pretējo. Ne visi cilvēki ir jutīgi pret izmaiņām laika apstākļos. Var gadīties, ka pētāmajā cilvēku grupā vienkārši nav nevienas personas, kas jutīgi reaģē uz laika apstākļiem. Tajā pat laikā ir cilvēki, kas veido kalendārus un atzīmē to, kā, mainoties laika apstākļiem, parādās vai pazūd sāpes. Tāpat cilvēku organisms var reaģēt uz gaisa mitrumu.

Tomēr Veinberga norāda, ka pat cilvēkiem, kas ir pārliecināti, ka sāpes izraisa laika apstākļi, vajadzētu konsultēties ar ārstu un veikt analīzes. Ir svarīgi noskaidrot, vai ar veselību viss ir kārtībā, kā arī pārliecināties par sāpju rašanās iemeslu.

Kas var izraisīt locītavu sāpes

"Prevention" skaidro, ka locītavu sāpes var izraisīt ļoti dažādi apstākļi, piemēram, noteiktu medikamentu lietošana. Zāles var palīdzēt atbrīvoties no vienas kaites, bet radīt citas. Sāpes locītavās var radīt antibiotikas. Ja tev ir aizdomas, ka sāpes izraisa medikamenti, pievērs uzmanību citiem simptomiem – izsitumiem, apsārtušām acīm, kairinājumam gremošanas traktā. Šādā gadījumā noteikti konsultējies ar ārstu, lai pārliecinātos par to, kas izraisa sāpes un meklētu risinājumus to novēršanai.

Sāpes varētu izraisīt arī podagra. Tie ir vielmaiņas traucējumi, kas saistīti ar urīnskābes sāļu uzkrāšanos organismā. To nogulsnes var izraisīt iekaisumus locītavās. Paaugstināts risks ciest no podagras ir cilvēkiem, kam ģimenes vēsturē novērota šī slimība, tiem, kuri lieto daudz alkohola, personām ar lieko svaru un cilvēkiem, kuri ikdienā uzņem daudz purīna (viela, kas atrodama gaļā un jūras veltēs). Podagra parasti vispirms novērojama kājas īkšķī, bet attīstās arī citur, piemēram, potītēs un ceļos. Tā biežāk skar vīriešus, bet arī sievietes nav imūnas pret šo saslimšanu. Arī šajā gadījumā vislabāko risinājumu atradīs ārsts.

Foto: Shutterstock

Vainojama varētu būt arī sarkodioze. Vesela imūnsistēma atvaira visu, kas mēģina padarīt cilvēku slimu. Ja tev ir šī slimība, imūnsistēma nedarbojas kā nākas un imūnšūnas veido granulomas dažādos orgānos, izraisot drudzi, nespēku un sāpes. Daudzi cilvēki izjūt tieši locītavu sāpes. Labā ziņa – stāvoklis var uzlaboties bez jebkādas iejaukšanās. Iepazīties ar Ievas pieredzi saistībā ar šo slimību, kā arī speciālista komentāru, tu vari šeit.

Arī Laima slimība ir viens no iespējamiem cēloņiem locītavu sāpēm. Šo slimību pārnēsā ērces un ne vienmēr to ir viegli atklāt. Nediagnosticēta un neārstēta, tā var izplesties. Tās simptomi var būt ne tikai locītavu sāpes, bet arī galvassāpes un drudzis. Vairāk par Laima slimību lasi šeit.

Tāpat locītavas varētu smelgt fibromialģijas dēļ. Tā ir ļoti sāpīga slimība, no kā biežāk cieš sievietes un kam var būt ļoti daudz dažādu izraisītāju, piemēram, stress. Visnepatīkamākais, ka cilvēki, kas cieš no šīs slimības, sāpes jūt visā ķermenī, ne tikai locītavās. Par fibromialģiju liecina arī tādi simptomi kā nespēks, galvassāpes, nemiers un depresija. Vairāk par šo slimību lasi šeit.

Locītavu sāpes nedrīkst atstāt bez ievērības tāpēc, ka tās var izraisīt arī potenciāli nāvējoša slimība – kaulu vēzis. Tiesa, iespēja, ka sāpes radušās šī iemesla dēļ, ir neliela. Tomēr, ja sāpes ilgst vairāk par divām nedēļām, vērsies pie ārsta. To iemesli var būt dažādi, bet vienmēr labāk ir pārbaudīt.

"VeryWell" iespējamo locītavu sāpju izraisītāju sarakstu papildina ar savainojumiem, infekcijām un iekaisumiem. Arī šādos gadījumos ir jādodas pie ārsta, jo laikus neārstēti šie sāpju cēloņi var radīt ļoti nopietnas un nepatīkamas sekas tavām locītavām. Tiesa, neliels sastiepums ne vienmēr prasa mediķu uzraudzību, bet ir jāielāgo, ka tas palielina iekaisuma risku, tāpēc nepieciešams sekot līdzi tam, kā locītava sadzīst un vai tā nesāp pārāk ilgi.