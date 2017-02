Sajūtas, kas ikvienam jāizdzīvo vismaz reizi mūžā

Ikvienam no mums dzīvē ir atšķirīgi mērķi un izvēlēts citāds dzīves ceļš. Tomēr, lai arī cik dažādi mēs nebūtu, ikviens no mums lielākā vai mazākā mērā saskaras ar vienām un tām pašām emocijām – dusmas, prieks, aizvainojums, lepnums par padarīto... Šoreiz, iedvesmojoties no "Huffingtonpost" zinošajiem prātiem, izvirzījām dažas sajūtas, ko dzīves laikā būtu jāpieredz ikvienam.

Kā vēsta 2014. gadā veiktais pētījums – cilvēki ir daudz laimīgāki, ja naudu tērē nevis materiālās lietās, bet gan iegulda piedzīvojumos, tostarp arī jaunu sajūtu gūšanā ceļojumu laikā. Nav iespējams izmērīt laimē, cik aizraujošas sajūtas pārņem cilvēku, kad viņš izpēta kādas jaunas vietas. Ikvienam vismaz reizi mūžā vajadzētu smieties tik sirsnīgi, ka no smiekliem sāp vēders un līst asaras. Smejoties organismā izdalās endorfīni jeb tā dēvētie laimes hormoni, kas mazina stresu un liek justies labāk, un šūnām pieplūst liels daudzums skābekļa, kas stiprina imunitāti un uzlabo veselību. Kā tikai 10 minūšu sirsnīgas smiešanās var uzlabot veselību, lasi šeit. Neaprakstāmas emocijas var izraisīt arī trīs maģiskie vārdi "es tevi mīlu". Patiesību sakot, nav pat svarīgi, vai šos vārdus pasaka tavi vecāki, bērni vai izredzētais – tā ir neizskaidrojama un neaprakstāma sajūta. Foto: Shutterstock Gluži tāpat ikvienai no mums vajadzētu izjust to patīkamo sajūtu, kad esi palīdzējusi kādam tāpat vien – kaut konkrēto cilvēku nepazīsti. Neviltotais smaids, kas parādīsies viņa sejā, var būt lieliskākā samaksa. Tikai viens izpalīdzīgs žests un tu vari uzlabot gan viņa, gan savu garastāvokli. Un, ja būsi laipna pret citiem, gan kāds reiz būs laipns pret tevi. Arī tad, ja esi tā, kura labāk patur viedokli pie sevis, vismaz reizi pa reizei vajadzētu kārtīgi izteikties, pasakot visu, ko domā. Būsi pārsteigta par negaidīto atvieglojuma sajūtu. Ideālajā variantā tu atradīsi kādu, kurš sapratīs tevi no pusvārda. Tā var būt māsa, otrā pusīte vai labākā draudzene. Ir lieliski, ja vari iesākt teikumu, bet otrs var to pabeigt. Kā apstiprina pētījums, cilvēks jūtas daudz laimīgāks, ja viņš sevi patiesi pieņem tādu, kāds viņš ir. Atceries, sevis novērtēšana ne vienmēr iedomība un tīksmināšanās par sevi. Lai arī tās nav no pozitīvākajām sajūtām, vismaz reizi mūžā vajadzētu izjust salauztas sirds atstātās sekas. Jā, tas nav nekas patīkams, tomēr, par spīti nepatīkamajām emocijām, nāk arī apskaidrības, ko ar savu dzīvi darīt tālāk. Tas ļauj nolaisties uz zemes. Izbaudīt mirkli un ne par ko citu nedomāt. Atslēdzot prātu no ikdienas raizēm, mēs patiešām varam dzīvot šim mirklim un lieki neraizēties par nākotni. Tā ir vērtīgākā atpūta. Foto: Shutterstock Atvadīšanās var būt sāpīga, tomēr no tās izvairīties nav iespējams. Lai arī cik rūgta tā varētu būt, tā ir zīme, ka kaut kas mainīsies, un pastāv iespēja, ka turpmāk sekos daudz laimīgākas dienas. Arī bez kļūdām un to izraisītajām raizēm dzīvē neiztikt. Un vislabākās mācības mēs iegūstam tieši no savām kļūdām. Jo ātrāk tu iemācīties atjaunot savus spēkus, jo vieglāk tev būs turpmāk. Skaidrs, ka draugu loks dzīves laikā mainās. Senie draugi pārvērtīsies par tālām paziņām, bet pienāks laiks iepazīt jaunus cilvēkus. Fantastiski apzināties, ka iegūts patiess un īsts draugs. Tāpat ikvienam no mums ir nepieciešams izjust arī saldo panākumu garšu. Iespējams, šie padomi palīdzēs iegūt to, ko vēlies. Tāpat būtu vērtīgi pavadīt laiku vienatnē. Tieši šajā laikā patiešām iespējams apjaust savus dzīves mērķus. Un, protams, ne mazāk svarīgi – ikvienai vajadzētu sajusties patiesi laimīgai!