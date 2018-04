Salauz savas važas! Paradumi, kas liek saprast – tev ir nesamērīgi zems pašvērtējums

Ne velti reiz kāds viedais teicis – dzīvot ar zemu pašvērtējumu ir gluži tāpat kā baudīt dzīvi ar paceltu rokas bremzi. It kā kust uz priekšu, bet ne pilnvērtīgi, jo tiek palaistas garām lieliskas iespējas, turklāt arī pašsajūta nav no tām labākajām. Lai arī ne vienmēr pazīmes ir uzreiz pamanāmas, iedvesmojoties no "Power of Positivity" ekspertiem, piedāvājam būtiskākos vēstnešus, kas ļaus saprast, vai tavs pašvērtējums ir nesamērīgi zems.

Neizlēmība Cilvēkiem, kuriem ir zems pašvērtējums, bieži vien ir grūti pieņemt lēmumus. Viņi pavada nesamērīgi daudz laika, šaustot sevi un pārdomājot iespējas. Protams, apdomāšanās nav nekas slikts un bieži vien aši pieņemti lēmumi ir pārsteidzīgi, tomēr visam savas robežas. Neraugoties uz pieņemamā lēmuma nozīmību, pie gala rezultāta ir grūti nonākt. Tas var būt pat kāds sīkums! Tomēr cilvēkam ar zemu pašvērtējumu šķiet, ka jebkurš viņa pieņemtais lēmums nebūs gana labs un kaut kas tāpat noies greizi, visu sagandējot. Pretēji nepārliecinātiem cilvēkiem, pašpārliecinātie ir par soli priekšā šajā jautājumā. Viņi apzinās, ka viņu argumentācija ir gana spēcīga un, ja nu kas, viņi par sevi spēs pastāvēt.

1. Bailes no neveiksmēm

Bailes no neveiksmēm 2. Bailes no palikšanas vienam

Bailes no palikšanas vienam 3. Nespēja atteikt

Nespēja atteikt 4. Mūžīgā atvainošanās