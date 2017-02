Sāp galva un muskuļi – kas liecina par D vitamīna trūkumu un kā to uzņemt

Ziemas otrajā pusē dienas kļūst manāmi garākas, bet vienalga lielākajai daļai mūsu platuma grādos dzīvojošo šajā gadalaikā pietrūkst D vitamīna. Tas palīdz uzturēt kaulu veselību, kavē pieņemšanos svarā, kā arī citos veidos palīdz gan justies, gan izskatīties labi. Tomēr tas, ka dienas joprojām ir īsākas par naktīm, nenozīmē, ka tev jāsadzīvo ar D vitamīna trūkumu vai jālieto uztura bagātinātāji – tavam organismam svarīgo vitamīnu ir iespējams uzņemt arī ar dažādu pārtikas produktu palīdzību.

Kāpēc nepieciešams uzņemt D vitamīnu

D vitamīnam ir ļoti liela nozīme tavas veselības nodrošināšanai, jo tas palīdz izvairīties no depresijas, samazina risku saslimt ar vēzi un dažādām sirds slimībām, kā arī citos veidos palīdz tev būt veselai un laimīgai. "Prevention" ir apkopojis vēl astoņus iemeslus, kāpēc ikvienam ir nepieciešams uzņemt D vitamīnu pietiekamā daudzumā.

Mazāks risks mājās pakrist

Gadījumi, kad cilvēki, kas pārsnieguši 65 gadu vecumu un dzīvo vieni, pakrīt un nevar piecelties vai izdara to ar grūtībām, nav retums. Pētījumi pierāda, ka D vitamīna uzņemšana palīdz risku pakrist samazināt. Tas varētu būt skaidrojams ar to, ka D vitamīns palīdz uzlabot muskuļu darbību. Atceries, ka D vitamīns ir nepieciešams ikvienam, un pārliecinies, ka arī tavi vecāki un citi tuvinieki to uzņem pietiekamā daudzumā!

Tas palīdz atvairīt redzes problēmas

Ļoti daudziem cilvēkiem laika gaitā pasliktinās redze. Pētījumi pierāda, ka pietiekams D vitamīna daudzums var palīdzēt no tā izvairīties. Protams, redzes problēmas izraisa arī daudzi faktori. Ar dažādiem mītiem un patiesībām par to, kas kaitē acīm, vari iepazīties šeit.

Muskuļu sāpju mazināšana

D vitamīns palīdz organismam labāk uzņemt kalciju, kas ir ļoti būtiski, lai muskuļi būtu stipri un veseli. Zinātnieki joprojām nezina visu par dažādu muskuļu sāpju un krampju izraisītājiem, bet ir skaidrs, ka viens no tiem varētu būt D vitamīna trūkums organismā.

Mazāks svara pieaugums

Kļūstot vecākai, pieņemšanās svarā notiek nemanot un šķiet, ka to nav iespējams apturēt. Jā, vielmaiņa kļūst lēnāka un ir daudz grūtāk uzturēt lielisku figūru. Pētījumi pierāda, ka D vitamīns palēnina pieņemšanos svarā – sievietes, kurām netrūkst D vitamīna, laika gaitā uzkrāj mazāk lieko kilogramu.

Mazākas sāpes fibromialģijas pacientiem

Foto: Shutterstock

Fibromialģija ir slimība, kas izpaužas, kā hroniskas sāpes pa visu ķermeni, kas izraisa depresiju, miega traucējumus un citas problēmas. D vitamīns nespēs šos slimību izārstēt un pavisam novērst sāpes, bet noteikti palīdzēs tās mazināt. Vairāk par fibromialģiju lasi šeit.

Palīdz uzturēt veselīgu holesterīna līmeni pēc menopauzes

Ikviens cilvēks, kas neuzņem pietiekami daudz D vitamīna, ir pakļauts lielākam sirds slimību riskam. Pētījums, kurā piedalījās sievietes pēcmenopauzes vecumā un daļa saņēma papildu D vitamīnu, bet daļa nē, parādīja, ka D vitamīns palīdz uzturēt veselīgu holesterīna līmeni asinīs.

Samazina dzemdes miomas risku

Dzemdes mioma ir labdabīgs audzējs. Tomēr tas nenozīmē, ka tas ir pilnīgi nekaitīgs. Daudzos gadījumos mioma ievērojami pasliktina sievietes veselību un ir jāoperē. Ir pierādīts, ka nepietiekams D vitamīna daudzums organismā palielina labdabīgā audzēja risku – sievietēm, kam vitamīna netrūkst, ir par aptuveni trešo daļu zemāks dzemdes miomas risks. Vairāk par šo audzēja veidu lasi šeit.

Mazāk hronisku galvassāpju

Ja ciet no hroniskām galvassāpēm, pamēģini dzert mazāk pretsāpju līdzekļu, bet vairāk uzturēties saulē un lietot produktus, kuru sastāvā ir D vitamīns. Cilvēki, kuriem trūkst saules vitamīna, no regulārām galvassāpēm cieš teju divas reizes biežāk nekā tie, kas vitamīnu uzņem pietiekamā daudzumā.

Kur meklēt saules vitamīnu un kur tā noteikti nav

Laikā, kad dienas kļūst garākas, bet joprojām ir pārāk īsas, lai būtu iespējams pavadīt daudz laika saulē un uzņemt nepieciešamo D vitamīna devu, aktuāls ir jautājums, kur to meklēt. Ir cilvēki, kas ziemā šī iemesla dēļ apmeklē solārijus, kamēr speciālisti norāda – tas nav ne veselīgi, ne efektīvi un iesaka vitamīnu uzņemt ar pārtikas produktu palīdzību.

Ārsts un biedrības "Dermatologi pret ādas vēzi" valdes priekšsēdētājs Raimonds Karls skaidro – uzskats, ka solārijos var uzņemt D vitamīnu, ir mīts. Tajos izmanto ultravioletos starus, kas šo vitamīnu praktiski nesintezē. Viņš norāda, ka saules vitamīnu daudz veselīgāk ir uzņemt ar pārtikas palīdzību.

Arī uztura speciāliste Eva Kataja norāda, ka solārijs nepalīdzēs D vitamīna trūkuma gadījumā. To iespējams uzņemt gan ar uztura bagātinātājiem, gan dažādiem pārtikas produktiem. Gadījumos, kad cilvēkam rodas aizdomas par D vitamīna trūkumu organismā, viņa iesaka doties pie ārsta un nodot asins analīzes.

D vitamīnu var atrast dažādās jūras veltēs un olās. To var uzņemt arī ar sēnēm un produktiem, kas bagātināti ar dažādām minerālvielām un vitamīniem, piemēram, augu pienu. Plašāk par to, kuros produktos ir daudz D vitamīna, lasi šeit.