Saules vitamīna trūkums var izraisīt galvassāpes

D vitamīna, ko mēdz dēvēt arī par saules vitamīnu, trūkumu ziemas laikā piedzīvo lielākā daļa cilvēku, kas dzīvo valstīs ar tumšām ziemām. Tāda ir arī Latvija. D vitamīns nepieciešams kaulu un muskuļu veselībai. Pavisam nesen Somijas zinātnieki atklājuši, ka šī vitamīna trūkums var izraisīt arī hroniskas galvassāpes. Varbūt arī tevi tumšajos ziemas mēnešos tās nomāc. Ko darīt?

"Science Daily" raksta, ka pētījumā pat D vitamīnu piedalījās aptuveni 2600 vīrieši vecumā no 42 līdz 60 gadiem. Lielākajai daļai vīriešu organismā bija vērojams D vitamīna trūkums. Tie, kam tā trūka vairāk, biežāk sūdzējās par hroniskām galvassāpēm. Pavisam tās novēroja 250 cilvēkiem, kam attiecīgi arī saules vitamīna organismā bija vismazāk. Visvairāk sūdzību par galvassāpēm bija laikā no septembra līdz jūnijam. Vasarā, kad vitamīnu iespējams uzņemt no saules, to bija ievērojami mazāk.

Visās valstīs, kas atrodas tālu no ekvatora, saules gaisma ir nozīmīgākais D vitamīna avots tikai vasaras mēnešos. Ziemā to nepieciešams uzņemt citos veidos. Uztura speciāliste Eva Kataja "Delfi" iepriekš stāstīja, ka D vitamīns ir nepieciešams kalcija un fosfora vielu maiņai, lai nodrošinātu kaulu, zobu un muskuļu veselību. Neuzņemot pietiekami daudz šī vitamīna, var rasties nespēks, kā arī sāpes kaulos. Ilgstoša D vitamīna trūkuma dēļ var attīstīties dažādas kaulu slimības.

"Latvijā un citās ziemeļu reģiona valstīs D vitamīna trūkums ir ļoti izteikts, tāpēc no rudens līdz pavasarim to iesaka uzņemt papildus ar uztura bagātinātājiem," piebilst Kataja. D vitamīns ir atrodams arī jūras produktos, vistu olās, sēnēs un citur. Ar pārtikas produktiem, kuros atrodams D vitamīns, vari iepazīties šeit.