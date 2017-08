Septiņi priekšnosacījumi dzīves apstākļu un pašsajūtas uzlabošanai

Lai dzīvotu veselīgāk un justos labāk kā fiziski, tā arī garīgi, nevajag gaidīt gadumiju vai kādu citu atskaites punktu bet vajag sākt rīkoties tagad. Pateicoties "Every Girl" ekspertiem, esam izvirzījuši vairākus priekšnosacījumus, lai tu savu mērķi uz labākiem dzīves apstākļiem sasniegtu ātrāk.

Izvairies no "vajadzētu" formas



Kā stāsta eksperti, viens no paradumiem, kas uzlabos tavu dzīvi, ir izvairīšanās no vārda "vajadzētu" formas. Ikdienā mēs to pielietojam sarunās ar citiem, lai izpaustu dažāda veida emocijas – nožēlu par neizdarīto, vainas apziņu vai vienkārši neapmierinātību ar sevi.

Tomēr viss ir pavisam vienkārši – tā vietā, lai motivētu sevi rīkoties caur vainas apziņas prizmu, centies padomāt par labiem iemesliem un argumentāciju savām darbībām. Piemēram, neizmanto frāzi "man vajadzētu nodarboties ar sportu daudz regulārāk", bet aizvieto to ar "kad es nodarbojos ar sportu, es jūtos daudz labāk un esmu apmierinātāka ar sevi". Šādu šķietami nelielu izmaiņu vārdu konstrukcijā neapzināti sāksi pieņemt kā faktu un motivēsi sevi rīkoties.