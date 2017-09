Septiņi produkti, kas kaitē tavam smaidam

Lai zobi būtu veseli, tie ir regulāri jātīra, tāpat ieteicams iespējami samazināt cukurotu un skābu ēdienu patēriņu. Tomēr pastāv arī citas lietas, kas var veicināt tavu zobu bojāšanos, piemēram, noteikta veida medikamenti un dažādi pārtikas produkti. Piedāvājam iepazīties ar "Live Strong" nosauktajiem produktiem, kas kaitē tavam smaidam.

Sarkanvīns

Sarkanvīns var būt garšīgs un pilns ar vērtīgiem oksidantiem, kas aizkavē iekaisuma veidošanos un stiprina šūnu struktūru. Tomēr taviem zobiem šī dzēriena malkošana par labu nenāks. Sarkanvīns nav ļoti skābs, bet tas iekrāso zobus. Pat pēc vienas glāzes vīna, tavs smaids var nebūt tik žilbinošs, kā iepriekš. Par laimi, gaišo zobu toni var atjaunot, izskalojot muti ar ūdeni pēc tam, kad baudīts sarkanvīns.

Citroni

Šie skābenie augļi kopumā ir ļoti veselīgi, jo ir bagāti ar C vitamīnu un šķiedrvielām. Tāpat tie satur salīdzinoši nelielu kaloriju daudzumu. Tomēr vesela citrona apēšana vai šī augļa sulas malkošana lielos daudzumos nenāks par labu taviem zobiem. Citroni ir skābi, un to lietošana noārda zobu emalju, padarot tos vājākus. Atceries, ka citronu vari droši pievienot savam dzērienam, salātiem vai kādam našķim, bet neaizraujies ar produktiem, kur šis auglis ir ļoti koncentrēts vai pašiem citroniem.

Kafija

Bagāta ar antioksidantiem, kafija ne tikai uzlabo tavu smadzeņu darbību, bet arī var palīdzēt samazināt otrā tipa cukura diabēta un citu slimību risku. Tomēr atceries, ka tumšā dzēriena malkošana noteikti nepadarīs tavus zobus baltākus. Tā iekrāso tavus zobus un ilgtermiņā pasliktina arī to stāvokli. Lai izvairītos no kafijas nevēlamās ietekmes, to ieteicams dzert, izmantojot salmiņu,

Pistācijas

Pistācijās ir ļoti maz ogļhidrātu, bet tās satur ievērojamu daudzumu šķiedrvielu, olbaltumvielu, veselīgu taukvielu un tādu vērtīgu minerālvielu kā varš, fosfors, mangāns un citi. Tāpat tajās ir vairāku veidu B vitamīns. Turklāt grauzt pistācijas var šķist diezgan interesanti, tomēr atceries – tas nav veselīgi taviem zobiem. Cietās čauliņas var traumēt gan zobus, gan smaganas. Ja tomēr vēlies ēst pistācijas, izvēlies tādas, kas jau iepriekš ir izlobītas – tās taviem zobiem nodarīs mazāk ļauna.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Karijs

Karijs ir garšvielu maisījums, ko pievieno daudziem ēdieniem, sagādājot patīkamus brīžus garšas kārpiņām. To uzskata par veselīgu, bet, runājot par zobiem, tam ir arī savas ēnas puses. Karijs palīdz samazināt iekaisumu un samazina dažādu slimību risku, bet vai esi pamanījusi, cik izteikta ir karija krāsa? Tieši šī iemesla dēļ tas nenāk par labu taviem zobiem – karijs tos var iekrāsot. Ja nevēlies atteikties no ēdieniem, kam pievienots karijs, vienkārši iztīri zobus 20 minūtes pēc tam, kad esi mielojusies ar šo gardumu.

Zaļie kokteiļi

Pagatavoti no dažādiem dārzeņiem un augļiem, zaļie kokteiļi tiek uzskatīti par ļoti veselīgu produktu, kas sniedz enerģiju un stiprina imunitāti. Tomēr, ja tam pievienosi krietnu devu zaļumu un tas būs košā krāsā, pastāv liela iespēja, ka kokteilis iekrāsos tavus zobus. Labākais risinājums arī šajā situācijā ir salmiņa izmantošana. Tā tu varēsi gan uzņemt lērumu vitamīnu un minerālvielu, gan saglabāt savus zobus, un līdz ar to arī smaidu, koši baltu.

Bietes

Arī bietes, lai arī gardas un veselīgas, ne vienmēr ir ieteicamas. To košā krāsa neļaus taviem zobiem palikt baltiem un mirdzošiem. Tā vietā tie var palikt rozīgi. Tas nemaz neizskatītos tik glīti, vai ne? Lai no tā izvairītos, neilgi pēc biešu baudīšanas iztīri zobus. Tas palīdzēs saglabāt tavu smaidu baltu.

Par produktiem, kas kaitē tavu zobu veselībai, lasi šeit.