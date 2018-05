Sešas melanomas pazīmes, ko nedrīkst ignorēt

Iestājoties siltākam un saulainākam laikam, arvien aktuālāks kļūst jautājums par sauļošanās ietekmi uz cilvēka veselību. Speciālisti ik gadu šajā laikā atgādina, ka neapdomīga veldzēšanās ultravioletajos staros var palielināt risku ciest no melanomas. Ļaundabīgais audzējs ne vienmēr pakļaujas ārstēšanai, bet, lai ar to cīnīties būtu iespējams, ir svarīgi to atklāt laikus.

Uz cilvēka ķermeņa var būt daudz dzimumzīmju, un ne katra ir iemesls satraukumam. Pastāv vairākas pazīmes, kas liecina – ir nepieciešams steidzami doties pie ārsta pārbaudīties. Piedāvājam iepazīties ar sešām "Prevention" ekspertu nosauktām pazīmēm, kas atšķir melanomu no parastas dzimumzīmes. Asimetrija. Vai abas dzimumzīmes puses izskatās vienādi, ja tai pa vidu novelk iedomātu līniju? Melanomas radītie ādas bojājumi parasti ir asimetriski, kamēr veselīgas dzimumzīmes parasti ir simetriskas. Dzimumzīmes robežas. Neregulāras, izrobotas un grūti nosakāmas dzimumzīmes robežas var liecināt par melanomu. Parastām dzimumzīmēm parasti ir asas, vienmērīgas un labi pamanāmas robežas. Krāsa. Melanoma parasti ir vairākās krāsās – melna, brūna, sarkana un/vai zila. Veselīgas dzimumzīmes parasti ir vienā vai divās krāsās, un krāsa ir vienmērīga. Potenciāli bīstama dzimumzīme nav vienmērīgā krāsā. Diametrs. Ja dzimumzīme ir lielāka par sešiem milimetriem (apmēram zīmuļa dzēšgumijas izmērs), to ieteicams pārbaudīt. Lai arī eksistē lielas dzimumzīmes, kā arī melanomas radītie ādas bojājumi var būt nelieli, parasti melanomu var atpazīt pēc lielas dzimumzīmes. Izmaiņas. Dzimumzīmes dzīves laika mainās pavisam nedaudz, ja tās vispār mainās. Ja pamani, ka dzimumzīme sāk izskatīties citādāk un tai mainās krāsa, forma, izmērs, robežas, struktūra, to ieteicams pārbaudīt. Neglītā pīlēna pazīme. Parasti cilvēka dzimumzīmes izskatās līdzīgas viena otrai. Ja pamani dzimumzīmi, kas atšķiras no pārējām, ir pamats satraukumam. Jāpiebilst, ka melanomai ir arī citas pazīmes, piemēram, nedzīstošs iekaisums, apsārtums vai neliels uztūkums, nieze, jutīgums, sāpes dzimumzīmes rajonā, asiņošana vai sabiezējums dzimumzīmes vietā. Atceries, ka sauļošanās palielina risku saslimt ar melanomu, īpaši, ja nelieto atbilstošu saules aizsargkrēmu. Ārsts un biedrības "Dermatologi pret ādas vēzi" valdes priekšsēdētājs Raimonds Karls par sauļošanos bez nepieciešamās aizsardzības saka: "Tas ir ceļš pie kosmetologa, pēc tam pie dermatologa un pēc tam pie onkologa." Lai arī melanoma mūsdienās ir ārstējuma, nepieciešamie medikamenti Latvijā var nebūt valsts apmaksāti. Piemēram. Tatjana Bičika ar melanomu cīnās jau vairākus gadus. Viņa ir atradusi ļoti efektīvus medikamentus, bet to iegādei viņai nepietiek līdzekļu, tāpēc viņa ir vērsusies pēc palīdzības pie līdzcilvēkiem. Vairāk par Tatjanu vari uzzināt šeit.