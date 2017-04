Sievietes īpašās dienas. Līdzekļi, lai tās pavadītu bez kauna un diskomforta

Lai arī mūsdienās ir pieejams ļoti plašs dažādu higiēnas produktu klāsts, menstruācijas daudzām sievietēm joprojām sagādā gan fizisku, gan emocionālu diskomfortu. Lai palīdzētu to kaut nedaudz mazināt, piedāvājam iepazīties ar dažiem mazāk zināmiem higiēnas produktiem, kas radīti, lai uzlabotu tavu pašsajūtu un komfortu menstruāciju laikā.

Populārāko higiēnas preču trūkumi: komforta trūkums un veselības riski

Viena sieviete dzīves laikā izlieto vidēji 10 000 higiēnas produktu, raksta "Healthy Woman". Lielākā daļa sieviešu komforta un labsajūtas uzlabošanai ikdienā izmanto higiēnas paketes un tamponus vai arī abus šos produktus atkarībā no situācijas vai papildu aizsardzības nodrošināšanai.

Sievietes kā galveno higiēnas pakešu trūkumu min ierobežotas iespējas piedalīties dažādās fiziskajās aktivitātēs un zemo komforta līmeni. Savukārt viens no iemesliem, kāpēc sievietes atsakās no tamponu lietošanas, ir risks ciest no toksiskā šoka sindroma. Lai arī tas ir patiešām rets, šīs sindroms ir ļoti bīstams un var beigties letāli.

Toksisko šoku izraisa baktērija nevis higiēnas preces. Tomēr jāņem vērā, ka tamponi rada labvēlīgu vidi tam, lai baktērija vairotos, skaidro "WebMD". Lai arī nav skaidrs, kādā veidā baktērija rada toksiskās vielas, kas izraisa šoku, ir izpētīts, ka lielāku risku rada no poliestera gatavoti tamponi ar ļoti augstu uzsūktspēju. Tāpat tamponus nav ieteicams lietot, ja asiņošana ir ļoti vāja un to ievietošana ir apgrūtināta.

Ja menstruāciju laikā tev sākas pēkšņs drudzis un vemšana, nekavējoties meklē mediķu palīdzību. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja lieto tamponus. Tāpat atceries, ka, ja rodas aizdomas par toksiskā šoka sindromu, tampons vai jebkurš cits higiēnas līdzeklis, kas jāievieto ķermenī menstruāciju laikā, ir nekavējoties jāizņem. Tas jādara pat pirms došanās pie ārsta un nepieciešamās palīdzības saņemšanas.

Piltuve vai kausiņš – ērta un videi draudzīga aizsardzība

Pēdējā laikā pasaulē arvien lielāku popularitāti iemanto higiēnas prece, ko mēdz dēvēt gan par piltuvi, gan kausiņu. Tas ir neliels no silikona izgatavots trauciņš, ko, līdzīgi kā tamponu, ievieto vagīnā. Pēc lietošanas to neizmet, bet iztukšo, izmazgā un lieto atkārtoti. Tā kā piltuvi var lietot neskaitāmas reizes un katru mēnesi nav nepieciešams iegādāties jaunu, to īpaši ir iecienījušas sievietes, kas pievērš pastiprinātu uzmanību vides aizsardzībai.

Foto: Shutterstock

Piltuvi var mainīt krietni retāk nekā tamponus – par to var aizmirst pat uz 12 stundām – un tā neradīs diskomforta sajūtu, kādu var radīt tamponi vieglas asiņošanas laikā, skaidro "Health". Piltuvi pēc katras iztukšošanas ir ieteicams izmazgāt, bet to var arī vienkārši izslaucīt ar salveti vai sliktākajā gadījumā – iztukšot un ievietot atpakaļ ķermenī.

Iegādājoties kausiņu jeb piltuvi, jārēķinās, ka no sākuma tās lietošana var šķist sarežģīta un nehigiēniska, tomēr sievietes, kas piltuvi lieto regulāri, uzsver, ka tā ir ērtāka un drošāka nekā tamponi vai higiēnas paketes. Atceries, ka, lietojot piltuvi, tev nepieciešams nomazgāt rokas gan pirms, gan pēc tās ievietošanas.

Šis higiēnas līdzeklis sākotnēji var šķist dārgāks nekā tie, pie kā, iespējams, esi pieradusi, jo piltuves cena var būt pat vairāki desmiti eiro. Tiesa, vienu un to pašu piltuvi tu varēsi lietot pat vairākus gadus. Tikai neaizmirsti rūpīgi iepazīties ar tās lietošanas noteikumiem, lai nodrošinātu savu komfortu un pasargātu no dažādām infekcijām, kas var rasties, lietojot netīrus higiēnas produktus.

Mazāk zināmi produkti: biksītes un atkārtoti lietojami ieliktnīši

Kā vienu mazāk zināmu, bet arī videi draudzīgu alternatīvu parastajām higiēnas paketēm, "Cosmopolitan.com" min atkārtojami lietojamos kokvilnas ieliktnīšus, kas līdzinās higiēnas paketēm. Tie ir pieejami dažādās krāsās, un pēc lietošanas tos ir iespējams vienkārši izmazgāt un izžāvēt. Kokvilnas ieliktnīši valkāšanas laikā ir ērtāki par higiēnas paketēm un nerada niezi, bet lietoto ieliktnīšu glabāšana un "nogādāšana" līdz mājām, lai izmazgātu, varētu nebūt īpaši patīkama.

"The Vegan Voman" iesaka pamēģināt arī speciālas "menstruāciju biksītes". Tās var lietot kā alternatīvu citiem higiēnas produktiem vai arī papildu drošības iegūšanai gadījumos, ja kāds cits līdzeklis pieviļ. Jāpiebilst gan, ka tās nenodrošinās aizsardzību visas dienas garumā, īpaši, ja asiņošana menstruāciju laikā ir spēcīga.

Šeit minētie līdzekļi ir tikai daļa no produktiem, kas paredzēti komforta nodrošināšanai mēnešreižu laikā. Ir iespējams iegādāties arī "mīkstos tamponus" vai sūklīšus, kas ļauj menstruāciju laikā nodarboties ar seksu bez diskomforta. Līdzīga priekšrocība ir arī "mīkstajām" piltuvēm.