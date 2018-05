Sirds un asinsvadu slimības tuvplānā: būtiskākais par veselības aizsardzību un uzlabošanu

Sirds un asinsvadu slimības ir viens no biežākajiem nāves cēloņiem. Pasaules Veselības organizācijas (PVO) apkopotā informācija liecina, ka ik gadu šīs slimības izraisa vairāk nekā 17 miljonus nāvju. Sirds un asinsvadu problēmas parasti rodas neveselīga dzīvesveida dēļ. Lai palīdzētu tavai sirdij būt veselai, kā arī laikus atpazīt problēmas, piedāvājam ielūkoties "Viņa" arhīvā un uzzināt būtiskāko par sirds un asinsvadu veselību.

Kā norāda PVO, sirds un asinsvadu veselības problēmas visbiežāk izraisa smēķēšana, neveselīgs uzturs, fizisko aktivitāšu trūkums un alkohola lietošana lielos apmēros. Šie paradumi veicina augsta asinsspiediena veidošanos, paaugstinātu cukura līmeni asinīs, kā arī lieko svaru un aptaukošanos, kas tālāk veicina sirds un asinsvadu veselības pasliktināšanos.

Veselīgs dzīvesveids noteikti ir labākais veids, kā sevi pasargāt no problēmām nākotnē. Tāpat nedrīkst aizmirst arī par to, ka arī stress ir viena no problēmām, kas var nokaut cilvēka motoru jeb sirdi. Par citām dzīvesveida kļūdām, kas kaitē šim orgānam, lasi šeit,

Lai sevi pasargātu vai atvieglotu savu ikdienu, gadījumā, ja jau ciet no sirds un asinsvadu problēmām, piedāvājam ieskatīsies šajā rakstu izlasē. Te vari iepazīties gan ar insulta pazīmēm, gan ieteikumiem sirdij draudzīgam uzturam, kā arī uzzināt kardiologu ieteikumus cilvēkiem, kas cieš no sirds mazspējas, un noderīgus padomus asinsspiediena samazināšanai dabīgā ceļā.