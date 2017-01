Sociālie tīkli vada tavu dzīvi. Kā atbrīvoties no to kontroles

Pēdējā laikā arvien biežāk dzirdam par atkarību no sociālajiem tīkliem. Šo jautājumu pēta arī zinātnieki. Tomēr ne vienmēr ir viegli noteikt, kad aktīva sociālo tīklu lietošana ir darbs, kad hobijs un kad tā kļūst par atkarību. Lai palīdzētu atbrīvoties no sociālo tīklu atkarības, ir svarīgi atpazīt, kā tieši to lietošana ietekmē tavu dzīvi.

"Verywell" ir apkopojis informāciju, kas varētu palīdzēt tiem, kas cieš no sociālo tīklu atkarības, vienlaikus piebilstot, ka daudzi cilvēki, kas ikdienā izmanto sociālos tīklus, nepiedzīvo nekādus nepatīkamus blakusefektus. Atkarība ir noteikta veida uzvedība, kurai raksturīgs noteikts laiks, citu uzvedības veidu izslēgšana un negatīva ietekme uz citām dzīves jomām. Divu stundu limits pie ekrāna Cik daudz laika katru dienu tu pavadi pie datora vai TV ekrāna? Pat ja sociālos tīklus izmanto katru dienu, tas nenozīmē, ka tev ir atkarība. Sāc ar to, ka noskaidro, cik daudz laika tu pavadi, veroties savā viedtālrunī vai datora monitorā – tev nevajadzētu to darīt ilgāk par divām stundām dienā. Neskaiti stundas, kas pavadītas, strādājot vai mācoties, bet noteikti pieskaiti laiku, kas pavadīts pie televizora vai rakstot īsziņas. Foto: Shutterstock Ja atklāj, ka ekrānos veries ilgāk nekā divas stundas un pie vainas ir sociālie tīkli, mēģini noteikt limitu tam, cik daudz laika tiem vari veltīt. Pārējais pie ekrāniem pavadītais laiks nav jāsamazina, ja vien tas nepārsniedz divu stundu robežas. Sastādi sev tādu kā sociālo tīklu lietošanas grafiku, nosakot, cik daudz laika un kurā dienas daļā pavadīsi sociālajos tīklos. Tās var būt, piemēram, 15 minūtes no rīta un tikpat vakarā. Uzliec modinātāju vai taimeri, kas tev paziņos, kad aktivitātei atvēlētais laiks beidzies. Sociālo tīklu nozīme tavā dzīvē Padomā par to, cik nozīmīgu lomu tavā dzīvē ieņem sociālie tīkli un vai tie gadījumā nav kļuvuši par vienu no svarīgākajām aktivitātēm. Ja sociālo tīklu lietošana kļuvusi nozīmīgāka vai tikpat svarīga kā darbs, mācības, brīvā laika aktivitātes vai klātienē ar draugiem un tuviniekiem pavadītais laiks, tev varētu būt problēma. Gadījumā, ja sāc atteikties no citām aktivitātēm, lai iegūtu laiku, ko pavadīt, lietojot sociālos tīklus, tev ir grūtības izvirzīt prioritātes. Mēģini atbildēt uz šiem jautājumiem: Vai tu esi sākusi atstāt novārtā savu higiēnu, veselīgu uzturu un fiziskās aktivitātes?

Vai tu esi sākusi sevi izolēt, pavadot laiku sociālajos tīklos un atsakoties no īstām attiecībām? Apstiprinošas atbildes nozīmē, ka sociālie tīkli rada nopietnus riskus tavā dzīvē. Izveido sarakstu, ko tu varētu darīt, ja nepavadītu laiku sociālajos tīklos. Pēc tam saplāno savu laiku tā, lai katru dienu veiktu šīs aktivitātes un retāk lietotu sociālos tīklus. Piemēram, ja vēlies izlasīt grāmatu, bet nevari tam atrast laiku, ņem to līdzi, kad dodies ārpus mājām. Kādā brīvākā brīdī neielogojies sociālajos tīklos, bet palasi grāmatu. Sociālo tīklu lietošanu aizvietojošās aktivitātes var būt nelielas, bet pārliecinies, ka tev ir kaut viena no tām padomā katru dienu. Un neaizmirsti, ka vismaz trīs ēdienreizes, mazgāšanās un regulāri tualetes apmeklējumi tev ir nepieciešami katru dienu. Sociālie tīkli un emocionālās problēmas Sociālo tīklu lietošana var šķist ļoti jauka, bet tā ātri vien var zaudēt savu pievilcību. Cilvēki mēdz pārāk satraukties par to, ko viņi uzzina sociālajos tīklos. Pamēģini saprast, vai kāda no šīm lietām ir notikusi arī ar tevi: Ieraksts sociālajos tīklos nodarbināja tavu prātu tik ļoti, ka nevarēji aizmigt;

Tu esi saskārusies ar izsekošanu un apcelšanu vai izsmiešanu sociālajos tīklos;

Esi apmainījusies ar seksuāla rakstura ziņojumiem vai tos saņēmusi sociālajos tīklos;

Kāds atzīmēja tevi attēlā vai ierakstā, kurā negribēji būt redzama. Lai izvairītos no tā, ka sociālie tīkli negatīvi ietekmē tavu emociju pasauli, neapstiprini draudzību ar cilvēkiem, ko nepazīsti, kā arī izslēdz no sava draugu loka cilvēkus, kas tevi izseko, aizskar vai izsaka seksuāla rakstura komentārus. Šo personu profilus arī labāk nobloķēt. Ja vienā sociālajā tīklā tev ir sajaukti dažādi kontakti, piemēram, darba un privātie, izmanto dažādus sociālos tīklus dažādiem mērķiem. Foto: Shutterstock Ja tu nolem kādā sociālajā tīklā no draugu saraksta izdzēst noteiktu cilvēku profilus un turpmāk sazināties ar viņiem citā tīklā, nosūti e-pastu, kurā izskaidro situāciju. Izdzēs arī to cilvēku profilus, kuriem tu neuzticies vai kurus tu labi nepazīsti. Iepazīsties ar sociālo tīklu piedāvātajām iespējām, piemēram "Facebook" ļauj noslēpt nepatīkamus vai kaitinošus draugu komentārus, nepārtraucot ar viņiem draudzību. Tāpat tu vari liegt cilvēkiem iespēju bez apstiprinājuma atzīmēt tevi atzīmēt bildēs un ierakstos. Sociālie tīkli var likt parādīties tavām sliktajām īpašībām Daļa cilvēku satraucas par to, ka sociālie tīkli var likt parādīties viņu negatīvajām īpašībām. Var gadīties, ka cilvēki sāk rakstīt komentārus, kas aizskar citus, publicē attēlus, kas parāda pašus neglaimojošās situācijās, kā arī kļūst pārāk ziņkārīgi un vienkārši nespēj sevi apstādināt, mēģinot noskaidrot pēc iespējas vairāk informācijas par citiem cilvēkiem. Un, protams, mūsu pirksti bieži klikšķina pa taustiņiem tik ātri, ka nespējam izvērtēt ilgtermiņa ietekmi tam, ko rakstām. Foto: PantherMedia/Scanpix Ja tev šķiet, ka sociālie tīkli parāda tevi sliktā gaismā un liek izlauzties visām tavām sliktajām īpašībām, iespējams, ir pienācis laiks no tiem izdzēst savu profilu. Vari arī pamēģināt atstāt tīmekli uz noteiktu laiku, piemēram, mēnesi. Pēc tam mēģini sociālajos tīklos atgriezties, nosakot robežas savai uzvedībai tajos.