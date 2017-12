Speciālistes ieteikumi cīņai ar iesnām un klepu

Rudens un ziemas sezona ir laiks, kad daudzi no mums saskaras ar iesnām un klepu. To uzveikšana ir viens no aktuālākajiem ar veselību saistītajiem jautājumiem šajā sezonā. Par to, kas īsti ir iesnas, kāpēc mēs klepojam un kā ar šīm likstām tikt galā, stāsta "Benu" aptiekas farmaceite Oksana Gehtmane.

Speciāliste uzsver, lai tomēr nesaaukstētos, vispirms vajadzētu sevi pasaudzēt – dodoties ārā, atbilstoši jāsaģērbjas, jālieto C vitamīns. Iesnas ir dabiska reakcija Elpceļi ir jāuztver kā vienota sistēma – sākot ar degunu, kas parasti cieš pirmais, tad iekaist kakls un bronhi. Tomēr arī iesnas mēdz būt dažādas: vienam tās tek kā ūdens, otram deguns jau aizlikts vai arī radies tāds iekaisums, ka sāp pat deguna blakusdobumi. Jebkurā gadījumā visiem – gan bērniem, gan pieaugušajiem – varētu ieteikt sākotnēji lietot dabiskus pretiesnu līdzekļus, kas nesatur ksilometazolīnu un mitrina deguna gļotādu. Ksilometazolīnu saturošie līdzekļi sašaurina asinsvadus, un tāpēc no deguna tik tiešām uz brīdi pārstāj tecēt, deguns ir vaļā, taču ksilometazolīns nodara arī kaitējumu – sausina deguna gļotādu, pie preparāta pierod, pēc tam cilvēks nevar atkopt, atveseļot savu deguna gļotādu, jo tā jau ir sabojāta. Tāpēc ar ksilometazolīnu saturošajiem pilieniem vajadzētu ārstēties pēc iespējas retāk vai arī tie jālieto ierobežoti – kā ārsti saka, ne ilgāk par trim dienām. Foto: Shutterstock Tāpat ir pieejamas iekšķīgi lietojamas tabletes un pilieni, kas ļoti labi palīdz pret iesnām: mazina deguna gļotādas tūsku, pasargā no deguna blakusdobuma iekaisuma, lai slimības process neizplatītos tālāk, un šķidrina sekrētu, lai tas nekrājas un labāk izdalās ārā. Līdz ar to nav nekas jāpilina degunā. Klepus reizēm jāslāpē, reizēm jāveicina Vēsā laikā akūtu klepu parasti izraisa adenovīrusi, kas padara jutīgus augšējos elpceļus. Scenārijs lielā mērā atkarīgs no mūsu katra imūnsistēmas – vai tā spēj adekvāti reaģēt uz infekciju. Ņem vērā – ja lieto atkrēpošanas līdzekļus, tiem jāuzdzer glāze ūdens, jo krēpu šķidrināšanai nepieciešams šķidrums. Oksana Gehtmane, farmaceite Arī klepus mēdz būt dažāds. Ir gan sauss klepus, kas parasti noris kopā ar kakla sāpēm vai kņudēšanu: kad rīkles gala gļotāda ir sakairināta, kļuvusi jutīga, rodas krekšķis – gribas atklepoties. Var būt arī mitrs klepus ar krēpām, kas izdalās no bronhiem. Protams, ka vislabākais šādā situācijā būtu apmeklēt ģimenes ārstu, taču pašā sākumā varētu tikt galā arī ar farmaceita ieteiktiem līdzekļiem. Aptiekās pieejams plašs pretklepus sīrupu klāsts, kas katrs piemērots cīņai ar dažādiem klepus veidiem. Sīrupi palīdzēs mazināt gan klepu, gan rīkles gļotādas kairinājumu un aizsmakumu, gan akūta vai hroniska bronhīta izraisītu klepu un šķidrinās krēpas. Dažkārt klepus rodas no tā, ka tiek kairināta kakla gļotāda – šiem gadījumiem palīdzēs sūkājamas tabletes. Ja slimība nav iekļuvusi bronhos, sūkājamās tabletes var ļoti labi palīdzēt. Foto: Shutterstock Aerosola lietošana var būt sarežģītāka, jo ne vienmēr pastāv iespēja to iepūst kaklā, taču arī tie var būt risinājums. Parasti šo aerosolu sastāvā ir kliņģerīšu vai smiltsērkšķu eļļa. Dažiem cilvēkiem rīkles gļotāda ir jutīgāka nekā citiem, un vīrusi šo jutīgumu izprovocē vēl vairāk (iekaisums ir noārdījis gļotādas skropstiņas) – tad cilvēks klepo līdz pat asarām, nespēj apstāties, tas var vilkties pat nedēļām. Šiem cilvēkiem ārsti parasti iesaka visas tās procedūras, kas mitrina un ieeļļo gļotādu, veicina tās atjaunošanos. Aptiekā nopērkami arī inhalatori, kas satur dažādas ārstnieciskas eļļas. Jālieto daudz šķidruma Farmaceite uzsver – pie jebkura veida klepus vajadzētu lietot daudz šķidruma. Der visvisādas ārstniecības augu tējas (piemērotākās – māllēpju, pelašķu, ceļmallapu, gaiļbiksīšu, aveņu, liepziedu), der dzērveņu morss, upeņu ievārījums, sajaukts ar siltu ūdeni, ingvera tēja kopā ar citronu, pat vienkāršs minerālūdens, jo tas viss šķidrina krēpas un tās padara vieglāk atklepojamas. Iztīrīt bronhus ir ļoti svarīgi – krēpas jādabū laukā, lai elpceļi veseļotos. Un noteikti ir jābūt kvalitatīvam, sabalansētam uzturam, jo tas dod spēku organismam pašam tikt galā ar radušos situāciju un ārstēt iekaisumu elpceļos. Ņem vērā – ja lieto atkrēpošanas līdzekļus, tiem jāuzdzer glāze ūdens, jo krēpu šķidrināšanai nepieciešams šķidrums. Jūtot pirmos saaukstēšanās simptomus, uzreiz izkarsē pēdas siltā ūdenī, kam pievienots ingvera pulveris vai arī sinepju pulveris. Un pēc tam – vilnas zeķes kājās. Tas palīdzēs pretoties slimībai.