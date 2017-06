Speciālists: vēža veidošanos veicina iedzimtība, stress un dzīvesveids

Pēdējā laikā ļoti daudz runāts par to, kas izraisa dažādās smagas slimības, piemēram, vēzi, un vai no tām iespējams izvairīties. Ņemot vērā, ka viens no riska faktoriem daudzām slimībām ir iedzimtība, ar veselīgu dzīvesveidu var nepietikt, lai no tām izvairītos. Piedāvājam iepazīties ar onkologa Jāņa Kāpostiņa viedokli par to, kas ir galvenie onkoloģisko slimību izraisītāji.

Speciālists norāda, ka daļā gadījumu slimības tiek pārmantotas ģenētiski no iepriekšējām paaudzēm, attiecīgi pats cilvēks neko nespēj ietekmēt, taču lielākoties tieši mūsu izvēlētais dzīvesveids noved pie saslimšanām. Ļoti liela loma ir arī cilvēku uzturam, tāpēc onkologs pozitīvi vērtē tendenci, ka arvien vairāk cilvēku pievērš uzmanību pārtikas izcelsmei un kvalitātei. Izvairīties no pilnīgi visiem riska faktoriem nav iespējams "Mēs nekur nevaram aizbēgt no mūsdienu sabiedrības un apkārtējās vides urbanizācijas – no plastmasas, no automašīnu izplūdes gāzēm, no rūpniecības klātbūtnes pilsētās, taču mēs varam izvairīties no mazkustīga dzīvesveida, vairāk staigāt kājām, šķirot atkritumus un nesmēķēt. Vēl viena lieta, ar ko daļa sabiedrības dara pāri savai veselībai, ir solāriji un pārlieku liela aizraušanās ar sauļošanos, tādējādi riskējot saslimt ar ādas vēzi (melanomu). Šobrīd tas ir īpaši aktuāli, jo ir sākusies vasaras sezona, kas diemžēl nozīmē arī ādas vēža "ražošanu"," skaidro speciālists. Viņš aicina cilvēkus rūpēties par savu veselību, ikdienā veicot veselībai noderīgas izvēles un veicot regulāras pārbaudes. Smēķēšanas kaitīgums ir neapstrīdams Kāpostiņš uzsver, ka veselībai kaitē un vēža veidošanos veicina arī smēķēšana: "Tendences liecina, ka smēķētāju skaits ir ļoti liels, turklāt šie cilvēki jau kaitē ne tikai savai, bet arī apkārtējo veselībai. Mēs tērējām savu naudu, lai gūtu nosacītu baudu, kas patiesībā jau sev vairs nav bauda, bet gan kaitīgs ieradums, kas saindē visu mums apkārt, piespiedu kārtā liekot to elpot arī cilvēkiem mums apkārt." Viens no piemēriem, kur cilvēki bendē ne tikai savu, bet arī apkārtējo veselību, ir lielveikalu ieejas. Par spīti zīmēm, ka smēķēt tur aizliegts, onkologs bieži ir novērojis cilvēkus, kas kūpina cigareti un kam garām iet neskaitāmi cilvēki, ieskaitot mazus bērnus. "Uz saviem aizrādījumiem par to, ka tur nedrīkst smēķēt, esmu saņēmis komentāru – ja jau tur nevarētu smēķēt, nebūtu izvietotas šādas urnas! Un sava taisnība tajā ir, apkārt tiek veidota tāda vide, kas mudina turpināt šo kaitīgo ieradumu. Jā, gaisu, ko ikdienā elpojam, bojā arī mašīnu izplūdes gāzes, rūpnīcas, ražotnes u.tml., bet tā ir urbanizācija, bez tās mūsdienās neiztikt. Taču smēķēšana ir pilnīgi kas cits. " Stress – nozīmīgs riska faktors dažādām slimībām Neskatoties uz to, ka cilvēks veselīgi ēd un nesmēķē, viņš vienalga var saslimt ar vēzi, jo viens no riska faktoriem šai slimībai ir stress. "Vienmēr atceros joku, ko studiju laikā pastāstīja kāds profesors, proti, ka visas slimības rodas no stresa, vienīgi venēriskās – no izpriecām. Ja studiju gados man šķita, kā gan tā var teikt, tad, gadiem ejot, esmu novērojis, ka dažreiz cilvēki, kuri nerūpējas par savu veselību, piemēram, pat tādi bezpajumtnieki, kuri lieto alkoholu, slimo daudz retāk nekā labi situēti cilvēki, kuru ikdiena ir pilna ar stresu un pārdzīvojumiem. Tas arī ir pierādījums teicienam, ka visas slimības rodas no nerviem."