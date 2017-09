Svētdienas nemiers: kā savu dzīvi padarīt ne tik drudžainu

Gandrīz katru darbadienu sapņojam par to, lai ātrāk pienāktu nedēļas nogale. Bet, kad tā klāt, čiks vien ir! Un jau atkal klāt svētdiena, kas nereti paiet domās par to, ka tūdaļ sāksies jauna nedēļa un jauni darbi. Kā mazināt drudžainumu par jaunas nedēļas sākumu un pavadīt to mierīgāk, bez stresa? Iedvesmojoties no "EveryGirl", izvirzījām pāris padomus.

Izveido plānu un atvēli katram uzdevumam konkrētu laiku. Lai savu dzīvi padarītu mazāk drudžainu un kliedētu sajūtu, ka visa ir pārāk daudz, izveido plānu, pie kā strikti pieturies. Sadali dienu vairākos etapos un atvēli to kāda uzdevuma izpildei. Tas attiecas gan uz pienākumiem darbā, gan mājās. Šādā veidā nebūs sajūta, ka viss jāpaveic vienlaicīgi un darbu nasta ir pārāk smaga. Kā "Viņa" lasītājām silti ieteica pasākumu un raidījumu vadītāja Lelde Lietaviete: "Ir tāds brīnišķīgs teiciens – jo vairāk plāno, jo vairāk var izdarīt!" Šajā sakarā noteikti vērts ielūkoties arī uzdevumu sarakstā – ko vērts izdarīt svētdienā, lai jaunnedēļa šķistu saulaināka. Atbrīvojies no krāmiem. Nekrāj lieko, bet mierīgu sirdi atbrīvojies no visa, kas ir atzīmēts ar kategoriju "bet, ja nu kādreiz noder?". Ja atbrīvošanās no krāmiem visā mājā uzreiz šķiet nereāls uzdevums, sāc ar to vietu, kas izraisa vislielāko trauksmi, piemēram, drēbju skapis, no kura nekad nekas nav ticis izmests. Ja tīra vide, tīrāks arī prāts. Foto: Jessica Polar / cc Satiec draudzenes reizi nedēļā. Nav nekāds noslēpums, ka dažkārt ar 24 stundām diennaktī ir par maz, lai pagūtu visu. Tomēr patīkamām lietām no tā nevajadzētu ciest. Izvirzi par mērķi reizi nedēļā satikties ar draudzenēm un atrodi tam laiku. Ir vajadzīgas nesteidzīgas sarunas ar saviem domubiedriem, lai stātos pretī jaunai nedēļai. Piemēram, žurnāliste, modes un stila eksperte Maija Silova, lai restartētu sevi pēc nogurdinošas nedēļas, satiek cilvēkus, ar kuriem viņa var apspriest praktisku visu, un ļauj sev bez sirdsapziņas pārmetumiem atpūsties. Dodies pie dabas. Viena kārtīga svaiga gaisa deva noteikti pacels tavu pašsajūtu, jo īpaši tad, ja darbs ir sēdošs un visu laiku nākas atrasties iekštelpās. Dodies skrējienā, kad piecelies, pavadi dienu, staigājot pa dabas takām purvā, dodies notiesāt pusdienu sviestmaizi parkā vai izvēlies nesteidzīgu pastaigu vakarpusē. Veic ikvakara nomierinošos rituālus un laicīgi dodies pie miera. Cilvēkam ir nepieciešama kārtīga izgulēšanās, lai nākamajā rītā ar pavisam citu jaudu varētu ķerties klāt savām darīšanām. Ja tas sagādā problēmas, izveido kādu atslābinošu vakara rituālu, kas mudinās jau laicīgi domāt par došanos pie miera. Ieplāno, piemēram, burbuļvannu vai grāmatas lasīšanu. Vairāk par to, ko vari darīt jau šodien, lai rīt piecelties agrāk un būtu žirgtāka, meklē šeit. Velti laiku treniņiem. Sportiskajām aktivitātēm ir jābūt tavā ikdienā jau tikai tāpēc, lai uzlabotu savu veselību. Atvēlot kaut stundiņu dārgā laika dienā, darot kaut aktīvu, tu izdari lielu pakalpojumu savai nākotnes "es". Turklāt treniņa laikā apmainās enerģija, kas parasti mazina stresu un dod pozitīvu lādiņu. Foto: Camila Cordeiro / cc Esi reālistiska par dažāda tipa darbiņiem. Noteikti tev ir vairāki pienākumi, kas jāveic, un dažādi darbiņi, kas sauktin sauc pēc čaklām darba rokām, tomēr svarīgi būt reālistiskai un saprast, kas tev nav pa spēkam vai kam tev laiks neatliek. Turklāt, ja esi uzkrāvusi sev par daudz, nešausti sevi par nepadarīto – tu esi tikai cilvēks. Saki "nē". Atsaki lietām, kam tev nav laika, un neuzņemies pienākumus, ko nespēsi paveikt. Iemācies atteikt! Te atradīsi pāris psiholoģes padomus, kā iemācīties beidzot dzīvot savu dzīvi. Celies 30 minūtes agrāk. Lai arī miegs ir svēts, un ir svarīgi labi izgulēties, būsi pārsteigta, cik daudz vairāk spēsi dienā pagūt, ja piecelsies 30 minūtes pirms ierastā laika. Velti šo laiku nesteidzīgai kafijas baudīšanai, meditācijai, pastaigai vai kādam darbiņam, kas jau ilgu laiku gaida rindā, lai būtu padarīts. Ieplāno laiku atpūtai. Lai arī cik aizņemta tu būtu, reizi pa reizei ir jāatslēdzas no visas pasaules un vienkārši jāatpūšas. Piemēram, māksliniece Ieva Bondare savas baterijas jaunai nedēļa uzlādējot saulē. Pārstāj visu dokumentēt un vienkārši baudi. Mūsdienās koncertus redzam caur telefonu ekrāniem un, aizejot uz kādu skaistu vietu, nespējam iztikt bez nofotografēšanās un skaisto mirkļu iemūžināšanas. Protams, tam visam ir arī patīkamā puse, ka pēc tam varam atskatīties uz notikušo, tomēr pietaupi kaut ko sevi, nepublicē visu sociālajos tīklos un vienkārši izbaudi!