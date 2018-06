Svinēt veselībai draudzīgi un tradicionāli. Cik daudz siera un alus likt galdā Līgo vakarā

Siers un alus ir divi produkti, bez kuriem daudzi nevar iedomāties svinību galdu Līgo vakarā. Šie produkti tiek gan pirkti veikalā, gan gatavoti pašu spēkiem, notiesāti un pat apdziedāti. Tas gan nenozīmē, ka tos var lietot bez mēra – netrūkst taču arī dziesmu, kas apraksta alkohola lietošanas negatīvo ietekmi uz veselību. To, cik daudz alus izdzert un siera apēst, nekaitējot veselībai, skaidro speciālistes.

Ņemot vērā, ka alus satur alkoholu, siera likšana uz galda noteikti būs veselībai draudzīgāka nekā miestiņa baudīšana. Dzintarkrāsas dzēriens ir vispopulārākais alkohols Latvijā, liecina Pasaules Veselības organizācijas 2014. gadā publicētā atskaite. No kopējā patērētā alkohola daudzuma (rēķinot absolūto alkohola daudzumu) 47 procenti ir alus, bet stiprie alkoholiskie dzērieni – 37 procenti. Speciālistes aicina nepārspīlēt ar alus lietošanu svētku laikā.

Cik daudz dzert ir pieļaujams

"Ja alu dzertu pa vienai-divām pudelēm dienā, tad nekādu lielo skādi veselībai tas nenodarītu, bet problēma ir tajā, ka alus patēriņš pārsvarā gadījumu ir stipri vien lielāks," skaidro uztura speciāliste Eva Kataja, "tas ir nevērtīgu kaloriju avots, kas var veicināt apetīti un liekā svara veidošanos, jo īpaši, abdominālo aptaukošanos, kas no veselības viedokļa ir visbīstamākā."

Viņa norāda, ka apgalvojums par to, ka alus satur B grupas vitamīnus, ir patiess, tomēr tas nepadara šo dzērienu vērtīgu. Miestiņā esošais etanols kavē vitamīnu B1 un B2, kā arī biotīna un folskābes uzsūkšanos. "Bezalkoholiskais alus arī var veicināt lieku kaloriju uzņemšanu, turklāt tā garšas īpašības diez vai pārliecinās kādu īsta alus piekritēju pāriet uz bezalkoholiskā dzēriena baudīšanu."

Alus satur alkoholu, tāpēc uz to attiecas visi tie paši brīdinājumu un aicinājumi, kas uz citiem grādīgajiem dzērieniem, uzsver narkoloģe Ilze Maksima. Viņa norāda, ka ne visi cilvēki šo dzērienu drīkst lietot. No alus un citiem alkoholiskajiem dzērieniem jāatsakās cilvēkiem, kas vēl nav sasnieguši attiecīgo vecumu, kam to neļauj veselības problēmas un kam ir atkarība.

Speciāliste norāda, ka arī tiem cilvēkiem, kas it kā dzērienu lietot drīkst, ir jābūt uzmanīgiem ar tā daudzumu. Salīdzinoši nelielu risku veselībai rada viens līdz pusotrs litrs alus, ja tas netiek patērēts regulāri un ļoti īsā laika periodā. Tas jālieto pamīšus ar maltītēm, uzkodām un dzērieniem, kas nesatur alkoholu. Tāpat nedrīkst aizmirst par fiziskajām aktivitātēm. Ja cilvēks dienas laikā izdzer divas-trīs puslitra pudeles miestiņa, vienlaikus esot fiziski aktīvs, dzēriens lielu ļaunumu veselībai nenodarīs.

"Nelietojot alkoholu, nevar iegūt alkohola lietošanas sekas," piebilst speciāliste. Viņa aicina cilvēkus neaizrauties ar alkohola lietošanu, lai svētki noritētu mierīgi – bez traumām, gremošanas sistēmas darbības traucējumiem un citām problēmām, ko var rosināt grādīgo dzērienu lietošana.

Grūtības iztikt bez alus – brīdinājums par atkarības risku

Maksima arī norāda, ka nevar uzskatīt, ka alus ir mazāk kaitīgs, jo nav stiprais alkohols. Latvijā ļoti daudzi cilvēki lieto arī stiprākus dzērienus par alu, turklāt Līgo svētki nav vienīgais vakars gadā, kad alus tiek celts galdā. Tāpat nav pieļaujams tas, ka alu lieto jaunieši, kas pēc likuma to lietot nedrīkst. Lai arī alus patiešām reibina mazāk nekā, piemēram, degvīns, jo tas, kā alkohola lietošana ietekmēs jaunieša dzīvi un vai tā veicinās atkarību veidošanos, nav iepriekš paredzams.

Var jau dziedāt tautas dziesmas par alu, bet jāatceras, ka ir arī daudz tādu dziesmu un pantiņu, kas apraksta bīstamās alus un citu alkoholisko dzērienu lietošanas sekas, uzsver speciāliste. "Tās ir viltīgas lamatas," par atkarību no alkohola teic Maksima. Vispirms izveidojas psiholoģiskā atkarība, proti, cilvēkam patīk alkohola lietošanas process, tas saistās ar kaut ko šķietami pozitīvu. Cilvēks sāk lietot arvien lielākas un lielākas grādīgo dzērienu devas un tad izveidojas arī fiziska atkarība, no kā atbrīvoties ir ļoti sarežģīti.

Ja cilvēks aizstāv alkohola lietošanu noteiktos apstākļos, piemēram, svētkos vai īpašos gadījumos, viņam ir jābūt ļoti uzmanīgam. Ja šķiet, ka noteikti pasākumi bez alus vai kāda cita grādīgā dzēriena lietošanas nav iedomājami, jāsāk bažīties par to, ka cilvēkam varētu attīstīties problēma ar alkoholu. Maksima aicina arī līdzcilvēkus pievērst uzmanību tam, vai kāds no tuviniekiem ar alkohola lietošanu nebalansē uz naža asmens un vai viņam nesāk veidoties atkarība.

Ar vērtīgo kalcija avotu, sieru, pārspīlēt nevajadzētu

Vēl viens produkts, bez kā daudzi nevar iedomāties Līgo svētkus, ir siers. Lai arī ar šo gardumu pārspīlēt nevajadzētu, jo tas satur daudz tauku un kaloriju, siers, neapšaubāmi, ir daudz veselīgāks par alu. "Siers ir gan kalcija, gan olbaltumvielu avots, un, atkarībā no pagatavošanas metodes, arī lielāks vai mazāks tauku avots," skaidro Kataja.

Speciāliste gan aicina svētkos nepārtikt tikai no šī veselīgā produkta un alus. Sieru ieteicams lietot kopā ar dārzeņiem. "Tas, ka siers ir vērtīgs produkts, nenozīmē, ka Līgo vakarā vajadzētu apēst veselu rituli. Nav noteikts daudzums, cik drīkstētu ēst, bet, ņemot vērā to, ka svētku galds parasti ir pilns ar dzīvnieku valsts produktiem, teiktu, ka vairāk par 100 gramiem siera nevajadzētu," piebilst speciāliste.