Svinot mīlestību, aicina neaizmirst par drošību un veselību

Valentīndiena, ko ik gadu atzīmē 14. februārī, tiek uzskatīta par mīlestības svētkiem. Tikko iemīlējušies vai iepazinušies cilvēki, kā arī tie, kas ar savu partneri kopā jau ir ilgstoši, nereti šajā datumā ieplāno kādu romantisku nodarbi un bieži ļaujas arī intīmajai tuvībai. Biedrība "Papardes zieds" atgādina, ka, atzīmējot mīlestības svētkus, tāpat kā ikdienā, nevajadzētu aizmirst par izsargāšanos.

Valentīndiena Latvijā ik gadu kļūst arvien populārāka un pieaug to mīlētāju skaits, kas šajā dienā viens otram velta ne tikai mīļus vārdus, bet sagādā arī mīlestību apliecinošas dāvanas. Vienlaikus Slimību un profilakses centra dati parāda, ka strauji pieaug saslimstība ar seksuāli transmisīvām infekcijām (STI), īpaši tas novērojams jauniešu vidū. Pēdējo trīs gadu laikā saslimstība ar sifilisu jauniešu vidū pieaugusi par 43 procentiem, saslimstība ar gonoreju bijusi 38 procenti no visu saslimušo skaita un uroģenitālā hlamidioze – 47 procenti.

Lai parūpētos par savu veselību un izvairītos no nepatīkamām slimībām, "Papardes zieds" aicina neaizmirst par kontracepciju. Ņemot vērā aizvien pieaugušo seksuāli transmisīvo infekciju (STI) izplatīšanos Latvijā, īpaši jaunu cilvēku vidū, gan šajā svētku dienā, gan arī citās dienās jāizmanto kontracepcija, kas arī pasargā no nevēlamām mīlas prieku "dāvanām".

Sifiliss, gonokoku infekcija jeb gonoreja, uroģenitālā hlamidioze – šīs ir infekcijas, kas, strauji izplatoties, nopietni apdraud demogrāfisko situāciju valstī. Mirklis neuzmanības vai apziņa, ka "ar mani tas nenotiks", aizvien biežāk var beigties ar nepatīkamām sajūtām un vizīti pie ārsta. Sekas vieglprātībai pret savu un sava partnera veselību, kā arī novēlota ārstēšana, var būt ļoti smagas – neauglība, spontānais aborts nākotnē un komplikāciju risks grūtniecības laikā, vai pat neatgriezenisks kaitējums veselībai.

"No seksuāli transmisīvajām infekcijām ir iespējams izvairīties pavisam vienkārši – ļaujoties jebkāda veida seksuālai baudai, nepieciešams izmantot kontracepciju, kas pasargā no STI, jeb prezervatīvu. Tas jālieto pat tad, ja tiek lietoti cita veida izsargāšanās līdzekļi. Svarīgs drošu attiecību priekšnosacījums ir atklātība un uzticība, tādēļ nepieciešams pastāstīt savam partnerim par savu saslimšanu ar STI vai par pat mazākajām aizdomām," uzsver biedrības "Papardes zieds" valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle.

STI var skart ikvienu seksuāli aktīvu cilvēku, un vienīgais izsargāšanās garants ir kontracepcija – prezervatīvs. Ja pamani inficēšanās ar STI priekšvēstnešus – izdalījumus, nepatīkamu aromātu, niezi – nepieciešams nekavējoties vērsties pie sava ģimenes ārsta vai ārsta dermatologa. Tomēr STI īpašu simptomu var arī nebūt, it īpaši neilgi pēc inficēšanās.

Īpaši satraucoša ir straujā STI izplatība bērnu un jauniešu vidū, ko apliecina Slimību un profilakses centra dati. No 2014. līdz 2016. gadam sifilisu ir izslimojuši 77 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem jeb 17,5 procenti no visiem pacientiem. Gonoreju minētajā laika posmā ir pārslimojuši 319 jaunieši, savukārt ar uroģenitālo hlamidiozi šajā laikā ir sasirguši 2336 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.