'Tā sistēma kaut kā ļoti buksē'. Speciāliste par HIV izplatības ierobežošanu Latvijā

Jau vairākkārt ziņots, ka Latvija ir līdere jaunatklāto HIV gadījumu ziņā Eiropā, un, lai arī no šī gada sākuma HIV pacientu ārstēšana ir kļuvusi pieejamāka, sistēma infekcijas ierobežošanai buksē. Uz to norāda biedrības "Baltijas HIV asociācija" valdes priekšsēdētāja Inga Upmace. Pacienta ceļš no diagnozes līdz ārstēšanai ir smags uz sarežģīts. Tas samazina iespēju, ka viņš uzsāks terapiju, novēršot infekcijas tālāku izplatību. Tāpat cilvēkiem trūkst zināšanu par slimības izplatību, kā arī joprojām ir dzīvi patiesībai neatbilstoši stereotipi.

Upmace norāda, ka mūsdienās galvenais infekcijas izplatības ceļš ir heteroseksuāli sakari. Turklāt HIV izplatībā ne vienmēr vainojams zināšanu trūkums, lai arī tas bieži nav pietiekams, bet "nedarīšana" un riskēšana dažādos apstākļos. "Te man bija piemirsies prezervatīvs, te es biju iedzēris, neatceros… Šīs te situācijas, nu viņas turpinās," dažas no situācijām raksturo speciāliste, paskaidrojot, ka vienas nakts sakari arī ir HIV infekcijas riska faktors. Turklāt ikdienā cilvēki maz domā par savu veselību. Tiklīdz norit kāda kampaņas, kuras laikā tiek sniegta informācija par HIV un izskan aicinājums pārbaudīties, cilvēki pievērš vairāk uzmanības savai veselībai. Tikko kampaņas nav, noplok arī cilvēku interese. Upmace norāda, ka ikdienā informācijai par šo jautājumu vajadzētu būt redzamākai, piemēram, ar veselību saistīto valsts institūciju mājās lapās un sociālajos tīklos. "Tās prioritātes pazūd starp vienkāršākām tēmām," uzsver ārste. Šim jautājumam vajadzētu būt prioritātei ne tikai "uz papīra", bet arī dzīvē. Biedrība "Baltijas HIV asociācija" nejūt arī pietiekamu pašvaldību atbalstu šī jautājuma risināšanā. "Mēs esam divas reizes Rīgas domē snieguši grantu pieteikumus, jo arī biedrībām ir vajadzīgi līdzekļi, lai strādātu profilakses jomā, un ne reizi mūsu tēmas nav atbalstītas." Upmace gan norāda, ka Rīgas dome atbalsta dažus projektus, kas saistīti ar šo jautājumu, bet tiek aptverta tikai noteikta HIV slimnieku grupa. Upmace norāda, ka, viņasprāt, tas, kā notiek finansējuma sadale nevalstiskajām organizācijām, nav līdz galam taisnīgi.

