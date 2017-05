Testējam gaisa jogu. Kā sajusties par desmit kilogramiem vieglākai gan mentāli, gan fiziski

Pavasarī visi runā par vieglumu. Iemīloties mēs jūtamies daudz vieglāki, arī laimīgie cilvēki esot vieglāki, bet man kaut kā pēc drūmā un ļoti ieilgušā ziemas perioda kājas ļoti smagi velkas pie zemes. Izdomāju, ka ir vērts pamēģināt pavingrot, atrodoties virs zemes.

Ikdienas skrējienā reti kad izdodas pamest savu komforta zonu, turklāt vēl tā, lai tas būtu patīkami, nevis tipiskā skriešana un izmisums par to, cik daudz vēl ir jāpaspēj vai cik daudz stundas jau nosēdētas, prokrastinējot pie datora. Jau kādu laiku instagrama profilos var manīt skatus, kuros sievietes, satinušās lakatos, izpilda dažādus graciozākus un mazāk graciozus vingrinājumus. Domāju, ka ir laiks doties izpētīt, cik viegli iespējams sajusties, vingrojot gaisā.

Gaisa (Aerial) joga jeb joga lakatos – tā ir prakse, kas pieejama ikvienam, neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes jogā, jo neprasa īpašu fizisko sagatavotību. Gaisa jogas nodarbībās tiek izmantoti speciāli lakati (audums, kas ar īpašu aprīkojumu piestiprināts griestiem), kas ļauj vienkārši izpildīt stiepšanās un apgrieztās asanas (jogas pozas), kā arī noņem saspringumu muskuļos. Ja no sākuma lakats nedaudz biedēja, jo šķita, ka tas nu gan nenoturēs manus smagos kaulus, tad bažas bija veltīgas, noturēja. Un kā vēl. Lakats ir lielisks palīglīdzeklis, kas ļauj viegli un bez kompresijas uz skriemeļiem izpildīt apgrieztās asanas, kuru vērtība ir milzīga un zināma jau kopš seniem laikiem (no stresa mazināšanas līdz pat toksīnu izvadīšanai no ķermeņa). Iesācējiem – kā man – lakats ir labs atbalsts, kur pieturēties, un palīgs pozu izpildē, savukārt pieredzējušākiem vai lunkanākiem vingrotājiem tas ir jauns izaicinājums padziļināt savas spējas.

Gaisa jogas solītie ieguvumi – tā liek kustēties un stiepties teju visām ķermeņa daļām. Muskuļi tikšot tonizēti un atjaunoti, locītavas stiprināšoties un reģenerēsies, jo karāšanās gaisā noņem spriedzi no kauliem un muskuļiem, uzlabojot lokanību. Turklāt tiek solīti arī psiholoģiski ieguvumi – nomierināts prāts, samazināts stresa līmenis un pat tiekot veicināta uzticēšanās pašam pret sevi un pasauli. Bet pats būtiskākais, kas uzrunāja arī mani šajā pavasarī, kad šķiet, ka ziema nu nekad, nekad nebeigsies – jogošanas laikā anti gravitātes ietekmē tiekot atbrīvoti "laimes hormoni", kas uzlabos garastāvokli un palīdzēšot justies enerģiskāk. Izklausās vairāk nekā lieliski, līdz ar to bija jādodas izmēģināt.

Foto: Privātais arhīvs

Doties pie gaisa jogas pasniedzējas Rīgā nemaz nav tik viegli. Pakalpojumu piedāvā salīdzinoši maz vietās, un, ja piedāvājums ir, pieprasījums diezgan bieži ir tik liels, ka jāpierakstās ir tiešām laicīgi. Man izdevās ne tikai sarunāt nodarbību centrā "ATMA", bet arī aprunāties ar trenerīti Elīnu Seņkovu. Elīna uz jautājumu, kā nonākusi līdz gaisa jogai, atbildēja ar pretjautājumu: "Garo vai īso versiju?" Es palūdzu garo!

"Kad pēc astoņu gadu hatha jogas pasniegšanas kolēģe internetā parādīja video ar gaisa jogu, uzreiz sajutu, ka šo noteikti gribu pamēģināt. Līdzīgas sajūtas pārņēma arī jogas studijas kolēģes. Un, tā kā Latvijā jau bija pieejama gaisa joga, kopā ar kolēģi Leldi to iemēģinājām. Patika! Lidojām, starojām un murrājām labsajūtā. Nebija divu domu – tas jāapgūst, lai varētu dalīties šajā pacilājošajā praksē arī ar mūsu jogotājiem. Ātri vien izpētījām gaisa jogas veidus (aerial yoga, antigravity yoga, fly yoga – nosaukumi un virzieni ir dažādi) un sapratām, ka mūsu centra jogas praksei un skolotāja Meredova dotajām zināšanām vistuvākā ir tieši gaisa joga, kuras dibinātāja pati ir hatha jogas pasniedzēja ar ilgu gadu pieredzi. Un cirka akrobāte arīdzan, kā var nojaust, paskatoties uz dažām no gaisa jogas bildēm. Mūsos, savukārt, tas raisīja dziļu uzticību tieši šim veidam. Bet drošība pirmajā vietā, it īpaši, ja esi metru virs zemes lakatā! Izsverot mūsu jogas centra pasniedzēju tā brīža laika iespējas, man krita "laimīgā loze" doties uz apmācībām Pēterburgā, pie vienas no gaisa jogas dibinātājas skolniecēm. Tās bija ļoti intensīvas četras apmācību un eksāmenu dienas. Lakatā no rīta līdz vakaram! Sāp visas maliņas, jo ne vienmēr lakats sākotnēji ir ērts un patīkams. Un ceturtajā dienā jau jāliek eksāmens – jānovada grupas nodarbība ar iepriekš sagatavotu nodarbības plānu," tā Elīna, piebilstot, ka eksāmenu nolika veiksmīgi, neviens no lakatiem neizkrita un sertifikāts bijis rokā!

Uz jautājumu, kādi ir pašas Elīnas ieguvumi no gaisa jogošanas, viņa atbild: "Gaisa joga nebūt nav 5000 gadu veca, kā tas ir ar klasisko hatha jogu. Ir apritējuši tikai 11 gadi kopš pirmās gaisa jogas nodarbības Amerikā. Taču, integrējot senās zināšanas gaisa jogā, tas dod iespēju katru no jogas pozām iepazīt un izzināt (fiziski un mentāli) vēl dziļāk. Jo gaisa jogas lakats ļauj vienu un to pašu klasiskās hatha jogas asanu izpildīt vairākos veidos, tādējādi koncentrējoties padziļināti uz kādu no tās vairākiem fiziskajiem aspektiem atsevišķi. Un lakats ir lielisks asistents krūšukurvja atvēršanā – uz zemes tik lieliski to nepaveikt. Tāpēc mūsu gaisa jogas nodarbībās, tāpat kā hatha jogā, vismaz 10 minūtes veltām elpošanas tehnikām (pranajamai). Kā deserts vienmēr ir atslābināšanās nodarbības beigās, atdodot visu savu ķermeņa svaru lakatam, cenšoties palikt nomodā vien pār savu elpu un bēguļojošo prātu. Taču, pēc mūsu novērojumiem, lakatā tas ir pavisam vienkārši izdarāms. Pašai ir gadījies, ka mājās iekāpju lakatā atpūsties uz 15 minūtēm, bet pamostos pēc 45 – svaigs kā gurķīts, atpūties un gatavs nākamajam dienas cēlienam!"

Elīna ir pamanījusi, ka, kopš darbojas ar gaisa jogu, arī viņas personība ir kļuvusi nedaudz "vieglāka", jo gaisa jogas nodarbībās neviļus sanākot pasmieties par sevi vai vienam par otru. Labdabīgi, protams.

Foto: Privātais arhīvs

Savukārt man ar jogu uz "jūs". Cilvēku lielie lakati no sākuma nedaudz biedē – vai nesapīšos tajos, vai neesmu par smagu, vai tikai neizplēšu tajos caurumus. Mazs adrenalīns ir jau no paša sākuma, kā vienmēr, apgūstot kaut ko jaunu. Bet pamazām, pierodot pie stāvokļa – vingrošana metru virs zemes, tiešām sāku izbaudīt viegluma sajūtu, šķiet, ka visas ziemas laikā apēstās kūkas mani ir pametušas un esmu pārvērtusies par lunkanu pūciņu gaisā. Šķiet, tas arī bija pats jaukākais un lielākais ieguvums man – sajūta, ka esi viegls un elastīgs (gan fiziski, bet jo īpaši mentāli). Turklāt jaunā apgūšana vienmēr iet roku rokā ar lielāku koncentrēšanās.

Draudzene Lizete Pitena, kura šobrīd apgūst fizioterapiju Rīgas Stradiņa universitātē, kopā ar mani apmeklēja nodarbību. Viņai bija nedaudz cits skatījums, jo viņa, atšķirībā no manis, ikdienā pieradusi pie augstākas intensitātes treniņiem, līdz ar to viņai šī gaisa jogas nodarbība iesācējiem bija ļoti patīkama relaksācija visam ķermenim. "Vingrošanai lakatā ir vairākas priekšrocības: tu vari fiziski apgriezt savu dzīvi kājām gaisā un apspēlēt gravitāciju, izpildot tādas kustības, kādas uz zemes nevarētu. Vingrošana lakatā ļauj veikt brīvākas kustības un atbrīvot mugurkaulu no gravitācijas kompresijas. Turklāt gaisa joga sniedz ļoti pirmatnēju un patīkamu bezsvara sajūtu, kādu mēs katrs reiz piedzīvojām māmiņas puncī. Nodarbība ir kaut kas starp mīļu, sen aizmirstu rotaļu un darbu. Kurš gan bērnībā nekarājās kokos un nešūpojās līdztekās? Gaisa jogu varu tikai ieteikt, sevišķi, ja gribas mierīgas, sievišķīgas nodarbības. Ikdienas skrējienā un darba dunā sievietes bieži vien zaudē savu dabisko vieglumu un rotaļīgumu. Šī ir tā iespēja to atgūt. Iedomājies, tu atnāc pēc garas darba dienas ar visu savu dienas nastu uz pleciem. Tu ielien gaišā, drošā kokonā, izšūpini savas domas, izšķīsti bezsvara sajūtā un izlien ārā jau pavisam citā skatā – ar spārniem. Mājās jau varēsi lidot kā tauriņš." Un viņa aizlidoja arī!

Karāšanās, šūpošanās, maigs, elastīgs lakata audums, viegla vēja plūsma – tas viss palīdz attālināt domas no ikdienas un pievērsties tieši šim mirklim, aizraujošajam gaisa jogas procesam. Es pamēģināju un man patiešām iepatikās. Īpaši iedvesmojošs šķita Elīnas stāsts par to, ka viņai šāds lakats ir arī mājās, kur to vingrošanai izmanto bērni, tajā tiek izmēģinātas jaunas pozas un tas arī kalpo kā lielisks diendusas rīks, kurš baterijas atjaunojot tā, ka dienas otrais cēliens tāds nieks vien ir. Atklāts paliek jautājums, vai spēšu šo uzparikti uzstellēt pati savās mājās, bet ja nesanāks – zināšu kurp doties!