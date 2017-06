Tievēšanas rokasgrāmata: ieteikumi kaloriju dedzināšanai un vielmaiņas paātrināšanai

Neatkarīgi no tā, cik lielu skaitli rāda svari, netrūkst sieviešu, kas vēlas atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Kā notievēt, nekaitējot savai veselībai, un ko darīt, lai kaloriju dedzināšana būtu efektīva? Piedāvājam iepazīties ar būtiskāko informāciju par veselīgu uzturu, fiziskajām aktivitātēm un vielmaiņu, kas palīdzēs piepildīt sapni par lielisku figūru.

Šajos rakstos atradīsi gan informāciju par to, kā iegūt plakanu vēderu, ko darīt, lai dibens būtu tvirts un apaļš, gan par to, ko ēst, lai vienkārši uzturētu sevi formā. Uzzini arī, kuras no ikdienas darbībām kaitē tavai vielmaiņai un kā uzlabot tās darbību vai kā rīkoties, ja vēlies sākt vingrot mājās.

Neatkarīgi no tā, kāda ir tava metode sevis uzturēšanai formā, atceries, ka pats būtiskākais ir justies labi. Nedari sev pāri, nebadojies un nepārpūlē sevi sporta zālē, jo ceļš uz lielisku izskatu nedrīkst nozīmēt sabojātu veselību un sliktu pašsajūtu.