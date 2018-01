To pašu ceru sagaidīt no urologiem. Speciālists vērtē ginekologa Kociņa izteikumus

Vai vīrieša neauglībā var būt vainojama sieviete un vai sievietes apģērbs ietekmē to, vai viņa var radīt pēcnācējus – šie un citi jautājumi ir raisījuši neizpratni vairākos sociālo tīklu lietotājos pēc intervijas izlasīšanas ar Latvijā zināmo ginekologu Juri Kociņu. Citi ginekologi viņa izteikumus vērtēt atsakās, jo tie nav saistīti ar attiecīgo specialitāti, bet seksologs tos vērtē pozitīvi, piebilstot, ka pievērst uzmanību ne tikai analīžu rezultātiem vajadzētu arī urologiem.

Kociņš intervijā žurnālam "36,6 C", runājot par iemesliem, kāpēc sievietei neizdodas tikt pie bērna, stāstīja ne vien par ginekoloģiska rakstura problēmām, piemēram, manuālo terapiju, kuras laikā ārsts pārbauda sievietes dzemdi, dzemdes kaklu, olnīcas un citus orgānus, bet arī par citiem neauglības iemesliem – problēmām intīmajā dzīvē, saspēlei starp vīrieti un sievieti, kā arī to, ka par sievietes problēmām ir iespējams spriest pēc viņas vizuālā tēla un apģērba. Ar rakstu, kas izraisījis pretrunīgo reakciju, ir iespējams iepazīties šeit.

Viens no jautājumiem, kas sociālajos tīklos izraisīja vislielāko sašutumu, bija sievietes vainošana tajā, ka pāris nevar tikt pie bērniņa, īpaši apgalvojums, ka vīrieša neauglībā var būt vainojama sieviete. Tajā pašā laikā publiskajā telpā vērojams arī liels atbalsts Kociņam – netrūkst sieviešu, kas ir pārliecinātas, ka tieši ginekologa īpašā pieeja ir palīdzējusi viņām kļūt par mātēm.

Kociņa izteikumi ārpus ginekologa kompetences

Nozares speciālisti gan par Kociņa izteikumiem tik kritiski neizsakās. Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente Dace Matule pēc iepazīšanās ar rakstu norādīja, ka asociācija tā saturu komentēt nevar, jo tajā paustie izteikumi neattiecas uz ginekologa specialitāti, tāpēc satura izvērtējums ir ārpus asociācijas kompetences. Par Kociņa izteikumiem saistībā ar sievietes seksuālās dzīves ietekmi uz auglību asociācija ieteica sazināties ar attiecīgās jomas speciālistiem – seksologiem.

Sabiedrībā cirkulē uzskats, ka neveiksme seksā, piemēram, priekšlaicīga ejakulācija vai erekcijas traucējumi ir tikai vīrieša problēma, kaut gan patiesībā tā ir abu partneru problēma. Artūrs Vāvere, ārsts seksologs, seksopatalogs

Ārsts seksologs, seksopatalogs Artūrs Vāvere pēc iepazīšanās ar rakstu un par to paustajiem komentāriem norāda: "Ļoti pozitīvi, ja kādā jautājumā mēdz būt dažādi viedokļi." Tajā pašā laikā, vērtējot kāda lasītāja izteikumus par rakstu, viņš aicina izvērtēt savu kompetenci noteiktā jautājumā, pirms izteikt skaļi savu viedokli, jo tā veidošanās laikā var tikt ignorēti būtiski faktori.

"Saistībā ar cilvēka izskatu, apģērbu, kustībām utt. Jautājums ir tikpat sens kā pasaule, jo procentuāli lielu daļu informācijas savstarpējā komunikācijā cilvēks nodod tieši ar ķermeņa valodu, savu apģērbu. Mūsdienās ne tikai mediķi, bet jebkurš profesionālis, kura darbs saistīts ar cilvēkiem, izkopj šīs zināšanas un prasmes. Tai skaitā mediķi, it īpaši, ja viņu darba sfēra ir saistīta ar jautājumiem, kuri skar cilvēka seksualitāti, pastiprināti apgūst šīs iemaņas un iemācās kalibrēt savus pacientus (klientus)," pacienta problēmu novērtēšanu, ņemot vērā viņu izskatu un apģērbu, skaidro Vāvere.

No seksologa redzes viedokļa ir ļoti pozitīvi vērtējams, ka arī ginekologi sāk runāt un pievērst uzmanību ne tikai medicīnisko analīžu rezultātiem, bet sāk iedziļināties daudz dziļāk. To pašu varētu cerēt sagaidīt no urologiem. Artūrs Vāvere, ārsts seksologs, seksopatalogs

Speciālists norāda, ka Kociņš intervijā ir apskatījis daudzus aktuālus jautājumus, gan attiecībā uz pāru savstarpējām attiecībām un katra indivīda seksuālajām vajadzībām, gan seksuālās uzvedības modeļiem. Tāpat ārsts pievērsies jautājumiem par seksuālo enerģiju, kā arī ārstēšanai, izmantojot tradicionālas un netradicionālas metodes.

"Sabiedrībā cirkulē uzskats, ka neveiksme seksā, piemēram, priekšlaicīga ejakulācija vai erekcijas traucējumi ir tikai vīrieša problēma, kaut gan patiesībā tā ir abu partneru problēma," teic Vāvere. Viņš norāda, ka patiešām šīs problēmas iniciatore nereti ir sieviete. Bieži kopīgas jautājuma risināšana vietā notiek tās pastiprināšana. "Jāsaprot tas, ka seksuālās attiecībās abi ir vienlīdzīgi atbildīgi par tās attiecību kvalitāti," uzsver speciālists.

Viņš uz Kociņa darbību raugās atzinīgi, piebilstot, ka līdzīgi vajadzētu rīkoties arī ārstiem, kas rūpējas par vīriešu intīmo veselību: "No seksologa redzesviedokļa ir ļoti pozitīvi vērtējams, ka arī ginekologi sāk runāt un pievērst uzmanību ne tikai medicīnisko analīžu rezultātiem, bet sāk iedziļināties daudz dziļāk. To pašu varētu cerēt sagaidīt no urologiem."

Pacientu pieredze: sieviešu veiksmes un vilšanās

Sieviešu viedokļi par Kociņa metodēm atšķiras. Daudzas sievietes, kas ar savu pieredzi jau pirms šī raksta publicēšanas dalījušās "Cālis" forumā, par ārsta metodēm un darbu izsakās ar cieņu, jo tas ir nesis rezultātu. Tajā pašā laikā viņas neslēpj, ka ginekoloģiskā masāža ir bijusi ļoti sāpīga un nepatīkama. "Kociņa ārstēšanas metodē saredzu ko līdzīgu "gribi bērnu, ciet sāpes, mokies, raudi". Man tas nešķiet normāli," raksta kāda no foruma dalībniecēm, piebilstot, ka procedūru noteikti varētu veikt nesāpīgāk, izmantojot narkozi.

Kāda cita diskutētāja norāda, ka iepriekš viņai veikta līdzīga procedūra pie cita speciālista, kas izmantoja narkozi sāpju mazināšanai, bet tā neesot nesusi cerēto rezultātu, ginekologa Kociņa sniegtā palīdzība bijusi ļoti efektīva un ievērojami uzlabojusies olvadu darbība. Kāda cita sieviete stāsta, ka masāža palīdzējusi uzlabot intīmās dzīves kvalitāti – iepriekš viņa cietusi no sāpēm seksa laikā, bet pēc šī ginekologa apmeklējuma situācija ievērojami uzlabojusies. "Tad nu vakar testējām, un jāsaka, ka bija daudz labāk nekā bija pirms tam. Viens sāns nesāpēja vairs nemaz, bet tas otrs, problemātiskais, ko arī dakteris teica, vēl tā kā sāpēja," viņa norāda.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Ļoti atšķirīgs ir sieviešu viedoklis par ginekologa ieteikumiem jomās, kas nav tieši saistītas ar ginekoloģiju, proti seksuālo dzīvi un sievišķību. Daudzas nepiekrīt, ka bērnu nav iespējams ieņemt, ja sieviete mīlēšanās laikā nesasniedz orgasmu, kā arī kritiski vērtē ginekologa aicinājumu valkāt svārkus, lai uzlabotu auglību un vairotu savu sievišķību.

"Es arī esmu tur bijusi. Ieteica sakārtot galvu un to, ka esmu slikta seksā. Vairāk vilkt svārkus (bija ziemā un apsaldēties negribēju). Atvainojos, kā viņš to var zināt, ka savam vīram esmu slikta?! Un, protams, pie tā, ka nesanāca ieņemt mazuli, vainīga esmu es pati. Lieki piebilst, ka man jau 35. nedēļa un no kabineta izgāju raudādama. Viņš nebija tas iemesls, kādēļ paliku stāvoklī, bet iespļaut dvēselē viņam labi sanāk," kāda foruma dalībniece neslēpj savu sašutumu.

Tajā pašā laikā ir arī ļoti daudz sieviešu, kas uzskata – ārsts ļoti precīzi noraksturojis viņu intīmās dzīves problēmas un palīdzējis jautājumu risināt. Par speciālistu ir iespējams atrast ļoti daudz pozitīvu atsauksmju no sievietēm, kurām, sekojot Kociņa norādēm, ir izdevies radīt pēcnācējus.